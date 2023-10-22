الأحد 22 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 17 شاحنة تتأهب لدخول معبر رفح فى اتجاه غزة

شاحنة
شاحنة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بتأهب عدد من شاحنات المساعدات لدخول معبر رفح الدولي في اتجاه قطاع غزة.

وقالت القناة إن عدد الشاحنات الجديدة لليوم التالي على التوالي، يبلغ 17 شاحنة جديدة، وتتضمن شاحنات مساعدات إغاثية وطبية وإنسانية وغذائية في انتظار الدخول إلى قطاع غزة.

 مطار العريش يستقبل المساعدات الدولية 

وكان مطار العريش الدولي على مدار الأيام الماضية قد استقبل العديد من الطائرات من دول مختلفة محملة بأطنان من هذه المواد الإغاثية، وذلك من كل من "الإمارات وتركيا واليونيسف وباكستان وقطر وروسيا، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية"، لما يزيد على 300 شاحنة.

معبر رفح قطاع غزة غزة منظمة الصحة العالمية الإمارات تركيا اليونيسيف باكستان قطر روسيا

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