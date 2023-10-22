الأحد 22 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

50 شهيدًا وأكثر من 80 إصابة فى الليلة الماضية بغزة

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستشهاد 50 فلسطينيًا ووقوع أكثر من 80 إصابة في الليلة الماضية في قطاع غزة وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

استشهاد 10 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، جراء غارة جوية إسرائيلية على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بعدد من الصواريخ، ليصل عدد استهدافات المطارات السورية خلال الشهر الحالي 5، بالإضافة لغـارات جوية استهدفت مطار حلب الدولي بأربعة صواريخ.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت عن أن الولايات المتحدة تنشر بطارية صواريخ ثاد وصواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط؛ تحسبًا لأي تصعيد في المنطقة.

غزة شهداء غزة قطاع غزة إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

استشهاد 10 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

"إكسترا نيوز" تعرض تقريرًا ملخصًا لجهود مصر لإدخال المساعدات إلى غزة

أوقفوا الإبادة الجماعية.. تظاهرة حاشدة فى بوخارست تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

عاجل.. أسئلة هامة من الرئيس السيسى فى قمة القاهرة للسلام

عاجل.. لا لتهجير الفلسطينيين.. 5 تحذيرات من السيسى للمجتمع الدولى خلال قمة القاهرة (فيديو)

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 فى مصر

"القاهرة الإخبارية" تكشف سبب قصف الاحتلال الإسرائيلى مطارات فى سوريا

عاجل.. عبدالمنعم سعيد: من الوارد أن تكون هناك حرب إقليمية فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلي

بسنت حسن

جاوز الظالمون المدى

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. حماس تجدد استعدادها لإطلاق سراح الإسرائيليين "نوريت" و"يوخفد"

عاجل.. الضفة الغربية.. عشرات المستوطنين يهاجمون بالرصاص منازل فلسطينيين جنوب نابلس

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما