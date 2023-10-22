50 شهيدًا وأكثر من 80 إصابة فى الليلة الماضية بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" باستشهاد 50 فلسطينيًا ووقوع أكثر من 80 إصابة في الليلة الماضية في قطاع غزة وفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية.

استشهاد 10 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة

كما استشهد 10 فلسطينيين على الأقل، وأُصيب العشرات، جراء غارة جوية إسرائيلية على مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت محيط مطار دمشق الدولي بعدد من الصواريخ، ليصل عدد استهدافات المطارات السورية خلال الشهر الحالي 5، بالإضافة لغـارات جوية استهدفت مطار حلب الدولي بأربعة صواريخ.

يُشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أعلنت عن أن الولايات المتحدة تنشر بطارية صواريخ ثاد وصواريخ باتريوت إضافية في الشرق الأوسط؛ تحسبًا لأي تصعيد في المنطقة.