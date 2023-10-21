السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: مفاوضات لإرسال قافلة مساعدات ثانية غدًا لغزة

مساعات لقطاع غزة
مساعات لقطاع غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة، السبت، إنها تهدف إلى عملية "يمكن الاعتماد عليها" لإدخال مساعدات لقطاع غزة في أسرع وقت.

أضاف بيان الأمم المتحدة "مناقشات صعبة لكن عادلة مع إسرائيل بشأن نظام التحقق من المساعدات، لافتة إلى التفاوض بشأن إرسال قافلة ثانية من 20 - 30 شاحنة مساعدات إلى غزة غدًا". 

نقل ما يكفي من المياه إلى 22 ألف شخص في غزة 

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وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنها تمكنت من توصيل إمدادات المياه الكافية لـ22 ألف شخص ليوم واحد عبر معبر رفح إلى غزة يوم السبت.

وأضافت "تم نقل ما يزيد عن 44.000 زجاجة من مياه الشرب التي قدمتها اليونيسف - وهي تكفي 22.000 شخص ليوم واحد فقط - عبر معبر رفح اليوم كجزء من قافلة مكونة من 20 شاحنة مع الهلال الأحمر المصري ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي. 

وجاء في بيان اليونيسف، ووفقًا للمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، فإن توفير المياه هو "مسألة حياة أو موت" بالنسبة لمليون طفل في غزة "يواجهون أزمة حماية وأزمة إنسانية حرجة".

"أولًا: ستنقذ المياه المحدودة الأرواح، لكن الاحتياجات فورية وهائلة - ليس فقط للمياه، ولكن أيضًا للغذاء والوقود والأدوية والسلع والخدمات الأساسية. وما لم نتمكن من توفير الإمدادات الإنسانية باستمرار، فإننا نواجه تهديدًا حقيقيًا". وأضافت راسل: "من تفشي الأمراض التي تهدد الحياة".

وقالت اليونيسف إن الصراع المستمر منذ ما يقرب من أسبوعين تسبب في أضرار جسيمة لشبكات المياه والصرف الصحي في غزة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمياه حاليًا 5% من المستويات العادية.

أضافت اليونيسف أن "ما يقرب من 2.3 مليون من سكان غزة يعيشون الآن على 3 لترات من الماء للشخص الواحد يوميًا".

وأصدرت الوكالة نداء عاجلًا لفتح كافة المعابر المؤدية إلى غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق أوسع إلى جانب حركة عمال الإغاثة والحالات الطبية العاجلة في غزة التي تحتاج إلى رعاية طبية حرجة.

الامم المتحدة عملية لإدخال المساعات غزة أسرع وقت قافلة ثانية من 20-30 شاحنة

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