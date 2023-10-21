السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادي بحزب الغد: قمة القاهرة للسلام أكدت ثبات موقف مصر الداعم لفلسطين

مساعدات الاغاثة لأهالي
مساعدات الاغاثة لأهالي قطاع غزة

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد،  بنجاح دخول المرحلة الأولى من قوافل المساعدات التي يوفرها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي “مسافة السكة”،  للأشقاء في غزة، والتي تضمنت 20 ناقلة.

وأوضح “إسماعيل” في تصريحات له، أن  فتح معبر رفح لمرور مساعدات الاغاثة لأهالي قطاع غزة، تتويج للجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر دائما ترعى السلام وتدعمه في المنطقة بأكملها.

وأكد سكرتير عام حزب الغد، أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام، يبعث رسالة قوية مفادها أن مصر دائما وابدا داعمة وداعية للسلام.

وشدد على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وعلى رأسها قمة القاهرة للسلام المٌنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية.

وقال “اسماعيل” إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر قمة القاهرة للسلام، حملت رسائل واضحة للعالم أكمل، ووضعت المجتمع الدولي في المشهد، وحملته مسؤولياته، من خلال تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار.

وتابع: “الرؤية المصرية كانت واضحة فيما يخص تمسكها بحل القضية، ورفض تصفيتها، وأن الحل العادل هو حصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة”.

حزب الغد التحالف الوطني للعمل الأهلي غزة فتح معبر رفح الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

متحدث الرئاسة يكشف سبب مغادرة أمير قطر جلسة "قمة القاهرة للسلام"

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

أحمد موسى يكشف سر نقطة أثارت خلاف شديد فى قمة القاهرة للسلام

المتهم بالتسبب في وفاة أجنبي بالتجمع: هربت خوفًا من بطش الأهالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان