قيادي بحزب الغد: قمة القاهرة للسلام أكدت ثبات موقف مصر الداعم لفلسطين

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، بنجاح دخول المرحلة الأولى من قوافل المساعدات التي يوفرها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي “مسافة السكة”، للأشقاء في غزة، والتي تضمنت 20 ناقلة.

وأوضح “إسماعيل” في تصريحات له، أن فتح معبر رفح لمرور مساعدات الاغاثة لأهالي قطاع غزة، تتويج للجهود الدبلوماسية المصرية الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر دائما ترعى السلام وتدعمه في المنطقة بأكملها.

وأكد سكرتير عام حزب الغد، أن عبور شاحنات الدعم الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، بالتزامن مع قمة القاهرة للسلام، يبعث رسالة قوية مفادها أن مصر دائما وابدا داعمة وداعية للسلام.

وشدد على دور القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وعلى رأسها قمة القاهرة للسلام المٌنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم بمشاركة دولية واسعة من رؤساء وممثلي أكثر من 34 دولة ومنظمات دولية.

وقال “اسماعيل” إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمؤتمر قمة القاهرة للسلام، حملت رسائل واضحة للعالم أكمل، ووضعت المجتمع الدولي في المشهد، وحملته مسؤولياته، من خلال تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الحصار.

وتابع: “الرؤية المصرية كانت واضحة فيما يخص تمسكها بحل القضية، ورفض تصفيتها، وأن الحل العادل هو حصول الفلسطينيين على حقهم في دولة مستقلة”.