متحدث الرئاسة يكشف الهدف الأساسى لمصر من قمة القاهرة للسلام

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة القاهرة للسلام، جاءت نتيجة جهد كبير للرئاسة المصرية منذ أيام قليلة، موضحًا أنه من النادر في العلاقات الدولية وأوقات الأزمات أن يدعى إلى قمة بهذا الحجم شارك فيها أكثر من 35 دولة ومنظمة على مستويات رفيعة ملوك ورؤساء، ورؤساء حكومات وأمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الحضور يعكس المكانة التي تتمتع بها مصر ومكانة الرئيس السيسي والمصداقية، ومدى الانشغال والقلق من الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن الهدف الأساسي لمصر من قمة القاهرة للسلام، هو حشد التوافق في المجتمع الدولي، وهو لا يعني الوصول لمواقف متطابقة.

وأوضح أن المقصود من القمة زيادة مساحات التفاهم والموقف المشترك بين الجميع، لا يعني أنه يجب أن نخرج ببيان مشترك، لافتًا إلى أن مجلس الأمن فشل في أن يخرج حتى الآن بأي قرار.

وختم: "القمة نجحت في حشد عدد كبير من القادة، الدول الأعضاء الخمسة موجودين، الاتحاد الأوروبي موجود، الاتحاد الإفريقي، الجامعة العربية، رؤساء ووزراء أسبانيا وإيطاليا".

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