إسرائيل ترفض استلام رهينتين من غزة.. وحماس تعلن هويتهما

قالت حركة حماس الفلسطينية، عبر جناحها العسكري، إن إسرائيل رفضت استلام رهينتين من الموجودين لديها داخل قطاع غزة المحاصر.

وأوضحت حماس أنهم أبلغوا قطر، أمس الجمعة، بأنهم سيطلقون سراح أسيرتين نظرًا لأسباب إنسانية قهرية، على أن يتم ذلك دون مقابل، فيما رفضت حكومة إسرائيل استلامهم.

وكشفت الحركة الفلسطينية عن هوية الرهينتين: نوريت يتسحاك (بطاقة رقم 01145416)، ويوخفيد ليفشيتز (بطاقة رقم 005236955).

وكانت حماس أطلقت سراح أسيرتين تحملان الجنسية الأمريكية، أمس الجمعة، بجهود قطرية، وتم تسليمها إلى الجانب الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة المحاصر.

وأكدت إسرائيل أن جال هيرش مسئول ملف الأسرى الإسرائيلي، وعددًا من ضباط الجيش وأجهزة الأمن كانوا في استقبال الأسيرتين.