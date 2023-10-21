لا يفوتك هذا المساء| جيش الاحتلال يخطط لدخول غزة.. وتجهيز قوافل مساعدة جديدة للأشقاء الفلسطينيين

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

ولي عهد الكويت: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر البارز على الساحتين الإقليمية والدولية

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن مبادرة قمة القاهرة للسلام أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية، على الساحتين الإقليمية والدولية؛ "خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان"، مشيرا إلى موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531423

"القاهرة الإخبارية".. جيش الاحتلال: سندخل غزة وسنخوض مهمة عملياتية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن استعداده دخول قطاع غزة، وقيامة بمهمة عملياتية داخل القطاع.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لتوسيع نطاق هجماته في قطاع غزة بما في ذلك الاستعداد لعملية برية داخل القطاع، ولقتال طويل الأمد في غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531453

مراسل "القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون يصرون على البقاء في أماكنهم ردًا على منشورات الاحتلال

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الفلسطينيون منذ أن طلب منهم في اليوم الأول النزوح باتجاه الجنوب لم يستجب عدد كبير منهم للاتصالات أو المنشورات التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الاسرائيلي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531462

النيابة تأمر بتشريح جثمان شاب عثر عليه ملقى بأحد شوارع المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم السبت، بتشريح جثمان شاب “يحمل جنسية دولة عربية” عثر عليها ملقاة في الشارع، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وعثر الأهالي على جثمان الشاب في أحد الشوارع بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، وتم التحفظ عليها ونقلها لمشرحة زينهم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531411

أهالي غزة لـ"الدستور": هناك أحياء كاملة قصفت على ساكنيها (صور)

قال د.جهاد ملكة من قطاع غزة "لا زلنا تحت القصف، القصف الإسرائيلي لا يتوقف، وحوصرنا من خلال ضرب الشوارع المحيطة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الخروج من منزله للتعرف على ما يجري حوله، موضحًا أن الشظايا في كل مكان وحتي الآن القصف مستمر، بكل مكان.

وأضاف ملكة، أن العدوان الغاشم المستمر منذ 15 يوما ولم يتوقف، أسفر عن وقوع شهداء بعائلته بينهم والد زوجته واخرين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531403

بمشاركة طارق حامد.. رونالدو يقود النصر لفوز مثير على ضمك في الدوري السعودي

قلب النصر تأخره بهدف إلى فوز 2 /1 على ضيفه ضمك، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وتقدم ضمك عن طريق جورج نكودو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يدرك تاليسكا التعادل للنصر في الدقيقة 52. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531456

"التعدين والثروات".. أبرز 10 شركات تعدين تساهم في اقتصاد العالم

في عالم مليء بالثروات الأرضية والموارد الطبيعية، تلعب شركات التعدين دورًا حيويًا في استخراج وتسويق هذه الموارد الحيوية، كما أن صناعة التعدين هي واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531399

«تحالف العمل الأهلى»: تجهيز قوافل جديدة للأشقاء الفلسطينيين تحت شعار «مسافة السكة»

كشف مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، عن أن التحالف سيبدأ فى تجميع مساعدات جديدة وإرسالها من خلال معبر رفح، مجددًا دعوته كل فئات الشعب، من خلال كل مؤسساته، التبرع لصالح الأشقاء فى فلسطين. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4531419