ولي عهد الكويت: قمة القاهرة للسلام تؤكد دور مصر البارز على الساحتين الإقليمية والدولية

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن مبادرة قمة القاهرة للسلام أتت لتؤكد على الدور البارز لجمهورية مصر العربية، على الساحتين الإقليمية والدولية؛ "خاصة في ظل ما تمر به منطقتنا من تحديات جسام وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان"، مشيرا إلى موقف دولة الكويت المبدئي الثابت في دعم خيارات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

علاقات تاريخية وطيدة

وأعرب ولي عهد الكويت - في برقية أرسلها مساء اليوم السبت للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب عودته من قمة القاهرة إلى الكويت - عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وكرم ضيافة؛ جسدتا ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة والتي تحظى برعاية دائمة واهتمام بالغ من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما أعرب عن تمنيه للرئيس السيسي، بموفور الصحة وتمام العافية، سائلا المولى- عز وجل- أن يكلل بالتوفيق جهوده، لكل ما فيه خير ورفعة جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق.

وسبق أن، شددت جمهورية مصر العربية، على عدم القبول - أبدًا - بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية، على حساب أي دولة بالمنطقة، وأنها لن تتهاون للحظة في الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة في ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

وأكدت مصر - في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم السبت- أنها ستحافظ دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، لا حياد أو تراجع عنه؛ حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.