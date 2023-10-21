السفير جمال بيومي: قمة القاهرة للسلام تعكس حكمة الدبلوماسية المصرية

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على دور الدبلوماسية المصرية في دعوة زعماء العالم للمشاركة في قمة القاهرة للسلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشاد بيومي في مداخلة هاتفية مع قناة "أون"، بحضور سكرتير عام الأمم المتحدة في قمة القاهرة، وزيارته لمدخل رفح، معتبرًا ذلك شهادة على أهمية المبادرة المصرية وصدقها.

وأضاف أن القضية الفلسطينية لا تقتصر على الجانب القانوني والشرعي فقط، بل تتطلب مواجهة واقع إسرائيل كدولة غير شرعية، مستشهدًا بكتاب لأحد وزراء خارجية أمريكا في عهد أيزنهاور، يؤكد فيه أن إسرائيل هي أمر واقع يجب التعامل معه.