بالتزامن قمة القاهرة للسلام.. معلمون يدعمون قرارات الرئيس في القصية الفلسطينية

أشاد عدد كبير من المعلمين بالخطوات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدين أن القمة التي انطلقت اليوم من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية.

يقول سيد محمد: “دور مصر فى التحرك نحو القضية الفلسطينية بارز على كل المستويات حتى على مستوى التعليم يتم توعية أطفالنا فى المدارس بالقضية مؤكدًا أن قمة السلام اليوم سيكون لها خطوات فعالة في حل القضية”.

اقرأ أيضًا

يضيف سامي الوكيل معلم آخر: “نحن متضامنون مع أشقائنا فى فلسطين ومصطفون خلف زعيمنا الرئيس عبد الفتاح السيسي ونؤيده فى كل قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية ولا أحد يختلف على ذلك”.

أضاف: "نحن في أنتظار قرارات قمة السلام التي بدأت فعاليتها اليوم ونحن على ثقة أنها سيكون لها دور فعال في حل القضية الفلسطينية وتبرز أكثر دور مصر الواضح في دعم اشقائنا في فلسطين".

وقد انطلقت اليوم السبت فعاليات قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبحث تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب مناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيل، والسعي لتفعيل عملية السلام بالمنطقة والبدء في تسوية عاجلة وشاملة للصراع، وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة، في مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

تحضر القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كل من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، ورؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي ووزير الشؤون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.