السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": الفلسطينيون يصرون على البقاء فى أماكنهم ردًا على منشورات الاحتلال

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الفلسطينيين منذ أن طُلب منهم في اليوم الأول النزوح باتجاه الجنوب لم يستجب عدد كبير منهم للاتصالات أو المنشورات التي يلقيها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الاسرائيلي يحاول أن يوقع أكبر خسائر في صفوف المواطنين المتواجدين في المناطق الشمالية لقطاع غزة، مؤكدًا أن هناك إصرارًا فلسطينيًا على البقاء في تلك المناطق دون الانصياع للمنشورات الإسرائيلية.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منشورات ورقية في أجواء قطاع غزة تحذر أهالي القطاع من التواجد أو التوجه إلى شمال غزة، قال فيها: "تحذير عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان قطاع غزة وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر.. كل من اختار ألا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من وادي غزة، من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إصرار فلسطيني المنشورات

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