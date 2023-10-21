السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

أهالي غزة لـ"الدستور": هناك أحياء كاملة قصفت على ساكنيها (صور)

جريدة الدستور

قال د.جهاد ملكة من قطاع غزة "لا زلنا تحت القصف، القصف الإسرائيلي لا يتوقف، وحوصرنا من خلال ضرب الشوارع المحيطة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع الخروج من منزله للتعرف على ما يجري حوله، موضحًا أن الشظايا في كل مكان وحتي الآن القصف مستمر، بكل مكان.

وأضاف ملكة، أن العدوان الغاشم المستمر منذ 15 يوما ولم يتوقف، أسفر عن وقوع شهداء بعائلته بينهم والد زوجته واخرين.

بكر: أحياء ومدن بأكملها في قطاع غزة تم إزالتها

من مخيم الشاطئ في قطاع غزة، قال زكريا بكر، مشاهد القتل والخراب والدمار، أصبحت في كل شارع وحارة، لافتا إلي أن هناك أحياء ومدن بأكملها تمت ازالتها وإبادتها نهائيا.

أضاف بكر، لـ"الدستور"، أن مشاهد مستشفى الشفاء لا يستوعبها عقل ولا دين ولا أخلاق ولا منطق، موضحا أن هناك أحياء بالكامل تم إزالتها وقصفها على رؤوس ساكنيها.

أشار بكر إلى أنه، حتى الآن، لا يوجد ماء، أو كهرباء، وحتي الخبز يتم قصف المخابز ومحيطها، وهناك طوابير بالمئات على المخابز، مستدركا الخضروات شبه غير متوفرة، شلل كامل لكل مناحي الحياة لا مؤسسات اهلية او حكومية عدد من المستشفيات خرج من الخدمة، المرضي العاديون لا يجدون اماكن للعلاج.

وتابع "هذا حالنا غير الخوف طول الليل من صوت الانفجارات".

الرواغ: أتحدث معكم تحت صوت القذائف

من جانبه، قال كمال الرواغ، أمين عام الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام من المنطقة الوسطى حي الزوابدة، والله الوضع صعب وأنا اتحدث معكم تحت هدير صوت القذائف، اليوم فقط تم استشهاد فتاتين من عائلتي في مدينة دير البلح، ولكن حتي الان نحاول أن نكون بخير، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.

أشار الرواغ لـ "الدستور"، إلى أن منزله قريب من مستشفى شهداء الأقصى، موضحا أن الوضع هناك صعب للغاية وهناك نقص كبير بالمستلزمات الطبية، موضحًا أن مستشفى الأقصي تم تهديده بالاخلاء، لافتا إلي أنه مليء بالنازحين.

تابع الرواغ “هذه الحرب ليست ضد حماس بل ضد المدنيين والشعب الأعزل الذي يجب أن تحميه القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية”.

أضاف الرواغ أن في هذه الأثناء قامت قوات الاحتلال بصقف منزل قريب منه وسقط علي رؤس ساكنيه، وقبل أذان المغرب، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل في دير البلح مخلفا 50 شهيدا حتي الان.

ووجه الرواغ رسالة للعالم قائلاً: "الوضع كارثي، نحن لا نريد مساعدات نحن نريد وقف آلة القتل التي تقتل أحبائنا وعائلاتنا وأصدقائنا كل ساعة".

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