اتحاد الكرة يهنئ مجلس إدارة الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

بعث مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ببرقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب برئاسة حسين لبيب، عقب فوزه برئاسة المجلس ونيله ثقة الجمعية العمومية في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة.

ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد كلًّا من الكابتن حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا للرئيس، وحسام المندوه أمينًا للصندوق، وعضوية كل من أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد، بجانب الثلاثي تحت السن أحمد خالد ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

ولحق اتحاد الكرة بالنادي الأهلي الذي كان قد أرسل هو أيضًا برقية تهنئة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يهنئه خلالها على ثقة الجمعية العمومية لنادي الزمالك، متمنيًا لهم التوفيق لما يخدم مصلحة الرياضة المصرية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين الأندية الجماهيرية.

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فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك

أسدل الستار على انتخابات نادي الزمالك، التي شهدت فوز حسين لبيب بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وفاز بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك (تحت السن) كل من، نيرة الأحمر وأحمد خالد سعيد ورامي إبراهيم نصوحي.

أما الذين حصدوا عضوية مجلس إدارة الزمالك (فوق السن)، أحمد سليمان عفيفي وهاني نبيه وهاني شكري وعمرو علي أدهم ومحمد طارق وحسين سيد عبدالحميد.

وفاز بمنصب أمين الصندوق، حسام الدين المندوه.

وفاز هشام نصر سليمان بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك متفوقًا على هاني العتال بعد منافسة شرسة.

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