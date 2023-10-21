السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

صمت دولي.. جرائم وحشية ومجازر إسرائيلية في حق الفلسطينيين "أصحاب الأرض"

فلسطين
فلسطين

على مدار 100 عام من الجدل حول القضية الفلسطينية انتهكت إسرائيل جميع حقوق الإنسان وارتكبت العديد من جرائم الحرب التي كان آخرها إعلان الحرب بشكل واضح على غزة.

 

مارست إسرائيل كل الانتهاكات في حق الفلسطينيين أصحاب الأرض، من خلال أدوات عديدة كان أبرزها الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة في حق الفلسطينيين.

 

ومع بدء المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر للرد على كل تلك الانتهاكات الإسرائيلية، شن الاحتلال الاسرائيلي حرب على المدنيين العزل في غزة لإبادتهم جميعا أو تهجيرهم.

 

الانتهاكات والجرائم الوحشية

ومن أبرز الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي؛ هي تهديد المدنيين وإجبارهم على إخلاء المستشفيات والمدارس التي يحتمون فيها في ظل تدمير بيوتهم ومنازلهم في كل مكان.

 

ومع كل هذه المجاذر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي إلا أن الفلسطينيين يواجهون الإبادة الجماعية في ظل صمت مخجل من المجتمع الدولي، حتى بعد اندلاع حريق مأساوي في مستشفى المعمداني بغزة جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وتحديدًا غزة.

 

التحرك لوقف المجاذر

وسط كل تلك الممارسات الوحشية من الاحتلال الإسرائيلي يناشد الفلسطينيين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجاذر التي تحدث في حقهم، لاسيما بعد فشل مجلس الأمن في وقف المجازر التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني على أرضهم العربية، وهذا ما أكده عليه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: "مجلس الأمن الدولي فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

 

وأشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إلى أنه يجب وقف الحرب على غزة فورا وأي تأخير محفوف بالمخاطر، إذ أن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل.

 

وأشار منصور إلى قيام إسرائيل بقصف المناطق والاعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمواقع الدينية، منوها إلى الغارة على كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنيسة مسيحية في العالم- ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 60 مدنيا كانوا قد لجأوا هناك.

 

حصار قطاع غزة

في ظل المجاذر الوحشية التي يرتكها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك حتى من أجل الأطفال الأبرياء الذين يموتون يوميًا جراء القصف المستمر.

 

ولا تزال المطالبات الفلسطينية بوقف الحرب إذ طالب المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطينى وإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر، كذلك السماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات ولمركبات الإسعاف.

القضية الفلسطينية إسرائيل غزة رائم الحرب الفلسطينيين

مواد متعلقة

برلمانى: قمة القاهرة للسلام تفرض على المجتمع الدولى تحمل مسئولياته تجاه فلسطين

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو لعدم السماح باستمرار جرائم الاحتلال فى غزة

الأكثر قراءة

فيديو محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لرفع لافتة "من أجل الله أنقذوا غزة"

الرئاسة تكشف نقاط التوافق والاختلاف بين المجتمعين فى قمة القاهرة للسلام

"العار لإسرائيل".. عشرات الآلاف يخرجون إلى شوارع لندن من أجل فلسطين

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

بعد ثنائية إيفرتون.. أرقام قياسية حققها محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وما علينا إن لم يفهم «البقر»!

د.أحمد الخميسى

هواتف الشهداء فى غزة

ماجد حبته

فرصة الإنقاذ الأخيرة

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة أسامة المزينى

لماذا يجدد الجيش الإسرائيلى دعوته لسكان غزة بالتوجه جنوبًا الآن؟

حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال على الحدود مع لبنان