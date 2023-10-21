صمت دولي.. جرائم وحشية ومجازر إسرائيلية في حق الفلسطينيين "أصحاب الأرض"

على مدار 100 عام من الجدل حول القضية الفلسطينية انتهكت إسرائيل جميع حقوق الإنسان وارتكبت العديد من جرائم الحرب التي كان آخرها إعلان الحرب بشكل واضح على غزة.

مارست إسرائيل كل الانتهاكات في حق الفلسطينيين أصحاب الأرض، من خلال أدوات عديدة كان أبرزها الاستيطان الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة في حق الفلسطينيين.

ومع بدء المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر للرد على كل تلك الانتهاكات الإسرائيلية، شن الاحتلال الاسرائيلي حرب على المدنيين العزل في غزة لإبادتهم جميعا أو تهجيرهم.

الانتهاكات والجرائم الوحشية

ومن أبرز الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي؛ هي تهديد المدنيين وإجبارهم على إخلاء المستشفيات والمدارس التي يحتمون فيها في ظل تدمير بيوتهم ومنازلهم في كل مكان.

ومع كل هذه المجاذر والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي إلا أن الفلسطينيين يواجهون الإبادة الجماعية في ظل صمت مخجل من المجتمع الدولي، حتى بعد اندلاع حريق مأساوي في مستشفى المعمداني بغزة جراء القصف المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين وتحديدًا غزة.

التحرك لوقف المجاذر

وسط كل تلك الممارسات الوحشية من الاحتلال الإسرائيلي يناشد الفلسطينيين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجاذر التي تحدث في حقهم، لاسيما بعد فشل مجلس الأمن في وقف المجازر التي تحدث في حق الشعب الفلسطيني على أرضهم العربية، وهذا ما أكده عليه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور: "مجلس الأمن الدولي فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إلى أنه يجب وقف الحرب على غزة فورا وأي تأخير محفوف بالمخاطر، إذ أن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل.

وأشار منصور إلى قيام إسرائيل بقصف المناطق والاعيان المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمواقع الدينية، منوها إلى الغارة على كنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس -ثالث أقدم كنيسة مسيحية في العالم- ما أسفر عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 60 مدنيا كانوا قد لجأوا هناك.

حصار قطاع غزة

في ظل المجاذر الوحشية التي يرتكها جيش الاحتلال الإسرائيلي يوميًا إلا أن المجتمع الدولي لم يتحرك حتى من أجل الأطفال الأبرياء الذين يموتون يوميًا جراء القصف المستمر.

ولا تزال المطالبات الفلسطينية بوقف الحرب إذ طالب المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الجمعة، المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف عدوانه المستمر على الشعب الفلسطينى وإنهاء حصار قطاع غزة، والسماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر، كذلك السماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات ولمركبات الإسعاف.