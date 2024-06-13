سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصرى
يستقر سعر الدولار في معاملات البنوك المصرية والأجنبية عند 47.6438 جنيه شراء و 47.7781 جنيه بيع وهو السعر الاساسي المتداول للصرف من البنك المركزي المصري.
نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
47.6438 جنيه شراء
47.7781 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
شراء 47.65 جنيه
بيع 47.75 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
شراء 47.65 جنيه
بيع 47.75 جنيه
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB
شراء 47.64 جنيه
بيع 47.74 جنيه
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
51.2456 جنيه شراء
51.4092 جنيه بيع
جنيــه إسترليـنى
60.7934 جنيه شراء
60.9696 جنيه بيع
دولار كنـدى
34.6550 جنيه شراء
34.7629 جنيه بيع
كرون دانمركى
6.8713 جنيه شراء
6.8917 جنيه بيع
كرون نرويجى
4.4702 جنيه شراء
4.4839 جنيه بيع
كرون ســويدى
4.5642 جنيه شراء
4.5777 جنيه بيع
فرنك سويسرى
53.1738 جنيه شراء
53.3476 جنيه بيع
100 ين يابانى
30.2654 جنيه شراء
30.3604 جنيه بيع
ريـــال سعـــودى
12.7020 جنيه شراء
12.7384 جنيه بيع
دينــار كويتى
155.3787 جنيه شراء
155.8676 جنيه بيع
درهم اماراتى
12.9692 جنيه شراء
13.0097 جنيه بيع
دولار اســـترالى
31.5116 جنيه شراء
31.6100 جنيه بيع
دينــار البحــرين
126.3827 جنيه شراء
126.7559 جنيه بيع
ريـــال عمـــانى
123.7436 جنيه شراء
124.1054 جنيه بيع
ريـــال قطــــرى
13.0620 جنيه شراء
13.1078 جنيه بيع
دينـار اردنـى
67.1039 جنيه شراء
67.4832 جنيه بيع
يوان صينى
6.5681 جنيه شراء
6.5868 جنيه بيع