الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصرى

الدولار
الدولار

يستقر سعر الدولار في معاملات البنوك المصرية والأجنبية عند  47.6438 جنيه شراء و  47.7781 جنيه بيع  وهو السعر الاساسي المتداول للصرف من البنك المركزي المصري. 

 

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية. 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 

 

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

   47.6438 جنيه شراء 

   47.7781 جنيه بيع

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري 

شراء   47.64 جنيه 

بيع 47.74 جنيه 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

شراء   47.64 جنيه 

بيع 47.74 جنيه 

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 

شراء   47.65 جنيه 

بيع 47.75 جنيه 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 

شراء   47.65 جنيه 

بيع 47.75 جنيه 

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 

شراء   47.64 جنيه 

بيع 47.74 جنيه 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB 

شراء   47.64 جنيه 

بيع 47.74 جنيه 

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أسعار العملات الأجنبية اليوم  

يورو

   51.2456 جنيه شراء

   51.4092 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

   60.7934 جنيه شراء

   60.9696 جنيه بيع

دولار كنـدى

   34.6550   جنيه شراء

34.7629 جنيه بيع

كرون دانمركى

   6.8713 جنيه شراء

   6.8917 جنيه بيع

كرون نرويجى

   4.4702 جنيه شراء

   4.4839 جنيه بيع

كرون ســويدى

   4.5642 جنيه شراء

   4.5777 جنيه بيع

فرنك سويسرى

   53.1738 جنيه شراء

   53.3476 جنيه بيع

100 ين يابانى

   30.2654 جنيه شراء

   30.3604 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

   12.7020 جنيه شراء

   12.7384 جنيه بيع

دينــار كويتى

   155.3787 جنيه شراء

   155.8676 جنيه بيع

درهم اماراتى

   12.9692 جنيه شراء

   13.0097 جنيه بيع

دولار اســـترالى

   31.5116   جنيه شراء

31.6100 جنيه بيع

دينــار البحــرين

   126.3827 جنيه شراء

   126.7559 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى 

123.7436 جنيه شراء

   124.1054 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

   13.0620 جنيه شراء

   13.1078 جنيه بيع

دينـار اردنـى

   67.1039 جنيه شراء

   67.4832 جنيه بيع

يوان صينى 

6.5681 جنيه شراء

   6.5868 جنيه بيع

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