سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصرى

يستقر سعر الدولار في معاملات البنوك المصرية والأجنبية عند 47.6438 جنيه شراء و 47.7781 جنيه بيع وهو السعر الاساسي المتداول للصرف من البنك المركزي المصري.

نرصد في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الخميس 13 /6 /2024 مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

47.6438 جنيه شراء

47.7781 جنيه بيع

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي المصري

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.75 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

شراء 47.65 جنيه

بيع 47.75 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

شراء 47.64 جنيه

بيع 47.74 جنيه

أسعار العملات الأجنبية اليوم

يورو

51.2456 جنيه شراء

51.4092 جنيه بيع

جنيــه إسترليـنى

60.7934 جنيه شراء

60.9696 جنيه بيع

دولار كنـدى

34.6550 جنيه شراء

34.7629 جنيه بيع

كرون دانمركى

6.8713 جنيه شراء

6.8917 جنيه بيع

كرون نرويجى

4.4702 جنيه شراء

4.4839 جنيه بيع

كرون ســويدى

4.5642 جنيه شراء

4.5777 جنيه بيع

فرنك سويسرى

53.1738 جنيه شراء

53.3476 جنيه بيع

100 ين يابانى

30.2654 جنيه شراء

30.3604 جنيه بيع

ريـــال سعـــودى

12.7020 جنيه شراء

12.7384 جنيه بيع

دينــار كويتى

155.3787 جنيه شراء

155.8676 جنيه بيع

درهم اماراتى

12.9692 جنيه شراء

13.0097 جنيه بيع

دولار اســـترالى

31.5116 جنيه شراء

31.6100 جنيه بيع

دينــار البحــرين

126.3827 جنيه شراء

126.7559 جنيه بيع

ريـــال عمـــانى

123.7436 جنيه شراء

124.1054 جنيه بيع

ريـــال قطــــرى

13.0620 جنيه شراء

13.1078 جنيه بيع

دينـار اردنـى

67.1039 جنيه شراء

67.4832 جنيه بيع

يوان صينى

6.5681 جنيه شراء

6.5868 جنيه بيع