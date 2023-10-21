أحمد مقلد: لنا ميعاد مع الإسرائيليين فى الجنائية الدولية كمجرمى حرب

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة التوصل لحل دائم للقضية الفلسطينية، كما أكد أن هذا الحل لن يكون بأي حال من الأحوال على حساب مصر، وهو كلام حاسم ومحدد وواضح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة تاريخية في غزة تضاف لمجزرة بحر البقر ودير ياسين، وهو قصفها لمحيط مستشفى المعمداني.

وأردف: "لنا ميعاد معهم في الجنائية الدولية كمجرمي حرب".

أحمد مقلد يوجه رسالة لمن يتحدث عن حرية الإنسان من الغرب: هناك إبادة عرقية في فلسطين

وأشار إلى أن الرئيس أكد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وأنه من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، تكون له دولة مكتملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967، بالإضافة للحقوق الأخرى، وأهمها الأمن على حياته وحق عودة للاجئين.

وأردف أنه المهم الآن استدامة دخول المواد الغذائية، فالوضع مأساوي، فوق أي توقع، من لا يموت بالقصف يموت من العطش والجوع، ومن نقص الدواء، هذه جريمة إبادة عرقية فاضحة للعالم الغربي الحر، ويجب أن تستمر فتح معبر رفح أمام الإغاثة، منوهًا بأن الإسرائيليين يقصفون معبر رفح، لعرقلة دخول المساعدات إلى غزة، وخلق إطار للإبادة العرقية.