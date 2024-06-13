الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

ترقب من حالة الطقس اليوم خاصة مع إطلاق الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تحذيرات من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء،  وتكون ذروتها اليوم الخميس. 

ننشر في التقرير التالي  حالة الطقس اليوم الخميس 13 يونيو 2024 ودرجات الحرارة في محافظات مصر  من واقع بيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة 

يسود اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم 

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

ووجهت الأرصاد النصح للمواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 

ولذلك ينال الفضول الكثير من المواطنين لمعرفة حالة الطقس في عيد الأضحى الذي يرغبون في استغلاله والخروج والتنزه خلاله، وأشارت الأرصاد إلى أن ذروة الموجة الحارة تستمر حتى السبت القادم، وهو يوم وقفة عرفة، ومن المتوقع أن تبدأ من الأحد أي أول أيام عيد الأضحى في الانكسار بالتدريج.

يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:4 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بداية من الأحد 16 يونيو 2024 وهو أول أيام عيد الأضحى 2024. 

موعد انكسار موجة الحر الشديدة..تعرف على حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

حالة الطقس في عيد الأضحى 2024 ودرجات الحرارة

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 40 27

العاصمة الإدارية 40 26

6 أكتوبر 41 26

بنها 39 26

دمنهور 38 25

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 38 26

المنصورة 39 26

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 39 26

دمياط 36 24

بورسعيد 35 25

الإسماعيلية 42 26

السويس 41 26

العريش 34 23

رفح 33 22

رأس سدر 42 25

نخل 39 18

كاترين 36 17

الطور 38 26

طابا 38 27

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 35 24

العلمين 32 23

مطروح 33 22

السلوم 35 22

سيوة 41 23

رأس غارب 41 29

الغردقة 42 30

سفاجا 43 31

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 28

حلايب 36 28

أبو رماد 39 27

رأس حدربة 38 28

الفيوم 40 26

بني سويف 40 26

المنيا 41 25

أسيوط 42 25

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 43 26

أبوسمبل 43 28

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حالة الطقس اليوم في مصر.. ما توقعات "الأرصاد" غدًا في القاهرة والإسكندرية؟

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ذروة موجة الحر.. هيئة الأرصاد الجوية توضح تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة

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