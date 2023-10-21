الإعلام النيجيرى: معبر رفح "شريان حياة" لقطاع غزة.. ومصر لها الفضل فى إدخال المساعدات

أبرزت وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية النيجيرية، في صدر نشراتها ومتابعاتها لتطورات الصراع في غزة، أنباء دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في القطاع، مرجعة الفضل في ذلك إلى مواقف مصر وجهود قيادتها لتطويق الأزمة وإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من سكان القطاع.

وأشارت المنصات الإخبارية النيجيرية إلى أن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة؛ هو الآن شريان الحياة الوحيد لـسكان القطاع من المدنيين، الذين باتوا في حاجة إلى كل شىء تقريبًا.

وقالت وسائل الإعلام النيجيرية إن سكان غزة - البالغ عددهم 4. 2 مليون - يفتقرون إلى الغذاء والدواء وسائر أشكال الغوث الإنساني، منذ السابع من أكتوبر الجاري، نتيجة سياسات المحاصرة والإغلاق التام، التي فرضتها إسرائيل على القطاع.

رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

وأكدت جمهورية مصر العربية، أنها ستحافظ دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، لا حياد أو تراجع عنه؛ حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.

وشددت مصر - في بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية بشأن قمة القاهرة للسلام التي عقدت اليوم السبت - على أنها سعت، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية؛ توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي؛ ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق؛ يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي؛ يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني؛ يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات؛ ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة؛ ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.