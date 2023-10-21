حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تبرز أهم تصريحات قادة العالم فى قمة القاهرة للسلام

بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة اليوم السبت، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ٧ أكتوبر الجاري.

وقد سعت جمهورية مصر العربية، من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، بناء ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، كما يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابت

وأكدت مصر بهذه المناسبة، أنها لن تألو جهدًا فى استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وسوف تحافظ مصر دومًا على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجى لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض فى سلام.

في هذا السياق، أوضح الحساب الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن مصر تعمل على إحلال السلام في المنطقة، مشيرا إلى إشادة قادة العالم بقمة القاهرة للسلام، التي عقدت اليوم السبت ٢١ أكتوبر.

إشادة قادة العالم بالقمة

ورصد حساب الحملة أبرز الكلمات الخاصة برؤساء الدول المشاركين في قمة القاهرة للسلام لمناقشة القضية الفلسطينية، بمشاركة دولية واسعة.