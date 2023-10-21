السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة السيسى فى قمة القاهرة للسلام وضعت العالم أمام مسئولياته

السيسي
السيسي

أكدت د.شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام، جاءت لتؤكد موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس وضعت العالم أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين.

أشادت نبيه بتأكيد الرئيس السيسي على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا مؤكدة أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء أمر مرفوض تمامًا، وذلك حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، لاسيما أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وأكدت نبيه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة هو جريمة ضد الإنسانية، لافتة إلى أن بداية دخول المساعدات الإنسانية اليوم كان أمر ضروريًا ولا بد من استمراره وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية.

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة القاهرة للسلام موقف مصر الراسخ القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينين

الأكثر قراءة

محمد صلاح يسجل ويرفض الاحتفال ويصل للهدف رقم 200 أمام إيفرتون

الرئاسة عن "قمة القاهرة للسلام": مصر لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

"مفتاح العودة".. سر "برّوش" الرئيس الفلسطينى فى قمة القاهرة للسلام

غدًا.. نظر دعوى وقف برنامج إبراهيم عيسى

إقبال على منافذ بيع السلع المخفضة بالإسكندرية.. والأهالي: شكرًا يا ريس

المستشار سامح عبدالحكم ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سُلطة "حماس" الإرهابية لن تخدعنا

محمد عبدالعزيز

فلسطين.. إليكم الحقيقة

علي سعدة

غزة.. إلى أين؟

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

"حرب غزة".. الاحتلال قتل 1688 طفلًا فلسطينيًا فى الحرب حتى الآن

اتحاد بلديات غزة يحذر من كارثة كبيرة بالقطاع بسبب نفاد الوقود

مخاوف كبرى.. قرارات عاجلة بشأن رعايا إسرائيل فى الشرق الأوسط وأوروبا