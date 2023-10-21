برلمانية: كلمة السيسى فى قمة القاهرة للسلام وضعت العالم أمام مسئولياته

أكدت د.شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن كلمة السيسي في قمة القاهرة للسلام، جاءت لتؤكد موقف مصر الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس وضعت العالم أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في فلسطين.

أشادت نبيه بتأكيد الرئيس السيسي على أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا مؤكدة أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء أمر مرفوض تمامًا، وذلك حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، لاسيما أن مصر دفعت ثمنا باهظا من أجل استرداد سيناء وبادرت بنفسها للسلام عندما كان صوت الحرب هو الأعلى وحافظت عليه من أجل التعايش السلمى، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة والعيش بكرامة وأمان فى دولة مستقلة على أرضهم، مثل باقى شعوب الأرض.

وأكدت نبيه أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة هو جريمة ضد الإنسانية، لافتة إلى أن بداية دخول المساعدات الإنسانية اليوم كان أمر ضروريًا ولا بد من استمراره وهو ما أكدت عليه القيادة السياسية.