"فعلتها مصر ودخلت المساعدات" هاشتاج يتصدر "إكس".. ومغردون: "مصر قوية"

تصدّر هاشتاج "فعلتها مصر ودخلت المساعدات" منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروف سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في أعقاب الحرب التي تشنّها إسرائيل في الوقت الحالي على القطاع بأكمله.

وأطلق المغردون عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" هاشتاجًا (#فعلتها_مصر_ودخلت_المساعدات)، تزامنًا مع عبور المساعدات المصرية من بوابة رفح الفاصلة بين حدود مصر وقطاع غزة، دعمًا للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرّضون للقصف من إسرائيل.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بجهود مصر في اتخاذ ما يلزم لاحتواء تداعيات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية، والتمسّك بدخول المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح.

ويصمد الشعب الفلسطيني في الوقت الحالي، تحت حصار الكيان الصهيوني الذي يستهدف المستشفيات والمؤسسات الحكومية وقتل النساء والأطفال والمواطنين الفلسطينيين، منذُ السابع من أكتوبر الجاري.

غزة

ودعت مصر منذُ اليوم الأول بوقف الحرب على فلسطين وخاطبت دول العالم باتخاذ جميع الوسائل التي تؤدي إلى تهدئة الصراع الواقع بين فلسطين وإسرائيل، كما شددت على إرسال المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة، بعد أن أطلقت إسرائيل عملية "الحصار الكامل"، الذي استهدف انقطاع الكهرباء والمياه وكل سُبل العيش عن القطاع بأكمله.

المساعدات المصرية تدخل غزة

ورغم ذلك، استطاعت مصر إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، في إطار دعمها للأشقاء الفلسطينيين، وسط توجيهات إسرائيلية دامت بالرفض، بعد حدوث اتفاقيات دولية بين مصر والأمم المتحدة، تسمح بدخول المساعدات إلى القطاع، مع اتخاذ الوسائل كافة لحماية المدنيين.

بداية الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بقطاع غزة، نفذت صباح السبت 7 أكتوبر هجومًا مباغتًا على إسرائيل، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برًا وبحرًا وجوًا، في عملية سُميت بـ"طوفان الأقصى"، فيما أمرت إسرائيل بفرض حصار كامل على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

دعم مصرى متواصل

وتواصل مصر منذُ اندلاع الحرب الفلسطينية الإسرائيلية دعمها للأشقاء في غزة وفلسطين وطرق الأبواب الدولية لوقف تصعيد الحرب وتراجع الكيان الصهيوني عن الهجوم المباغت الذي يستهدف المدنيين ويودي بأرواح مئات الأطفال والنساء.

وعلى الجانب الإنساني، تستمر مصر في تقديم مساعدات مصرية، منها قافلة تضم 106 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتتضمن المساعدات الإنسانية التي قدمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية وحياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية، وأكثر من 50 ألف قطعة ملابس وحوالى 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية.