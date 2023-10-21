السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

النائبة ولاء التمامى رئيسًا لسكرتارية الهجرة باتحاد عمال مصر

ولاء التمامي
ولاء التمامي

أصدر محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قرارًا بتعيين النائبة ولاء التمامي رئيسًا لسكرتارية الهجرة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

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وتشغل التمامي منصب عضو المجلس التنفيذي بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، ونائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة، ورئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد الجيزة.

التمامي: مشكلة الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياتي

وأعربت النائبة ولاء التمامي عن سعادتها بهذا القرار، وتقدمت بالشكر والتقدير لرئيس عمال مصر محمد جبران على ثقته الغالية، مؤكدة أنها سوف تبذل قصارى جهدها الفترة المقبلة لتقديم أفضل ما يمكن لصالح العمال والوطن، ومناقشة مشاكل الهجرة غير الشرعية وبحث الحلول الممكنة للقضاء على هذه المشكلة.

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وكان قد أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، قرارًا بتولي عايدة محيي أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، منصب رئيس سكرتارية اتحاد المرأة والطفل باتحاد عمال مصر.

ووصف الاتحاد عايدة محيي بأنها تستحق هذا المنصب عن جدارة، فقد أثبتت على مدار أعوام كثيرة أنها من أكفأ السيدات العاملات، مؤكدًا أن لها قوى بارزة في العمل وليس في قطاع البترول فقط، إنما في جميع القطاعات، مشيدًا بالأداء المتميز والتغيير الكبير في تغيير ثقافة المرأة سياسيًا واجتماعيًا والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الدستورية، والدور المجتمعي، بالإضافة للمشاركة في العديد من المؤتمرات، مثل مؤتمرات الشباب، ومؤتمرات منظمة العمل الدولية والعربية، ومؤتمر العمل بجنيف، ممثلًا عن المرأة.

وشغلت عايدة محيي الدين أمينة المرأة بشركة جاسكو من سنة 2005 حتى الآن، وهى خبير مدير عام بشركة جاسكو بالشئون الإدارية، ونائب رئيس نقابة شركة جاسكو، وأمينة المرأة من 2005 حتى تاريخه، وعضو لجنة المرأة فى النقابة العامة من 2005، ونائب رئيس النقابة العامة للبترول لشئون المرأة دورتين من 2018 حتى الآن، ونائب رئيس الاتحاد المحلي للعاصمة الإدارية الجديدة، ثم عضو لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية دورتين حتى تاريخه.

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