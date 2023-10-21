السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

براءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلاب للدراسة بالخارج

براءة
براءة

قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة صاحب مجموعة شركات سياحية من تهمة تسفير طلابللدراسة في الخارج بإحدى الدول الأجنبية في القضية رقم ٨٣٧٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح قصر النيل.

وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مواطنة في مباحث الأموال العامة ضد صاحب مجموعة شركات سياحة تتهمة بالنصب عليها فى إيهامها بتسفير نجلها لدراسة طب الأسنان فى دولة كازاخستان وتحصل منها على ٢٦٠ ألف جنية مصرى وألفي دولار أمريكي، ولم يقم بتحويل الأموال إلى الجامعة خارج جمهورية مصر العربية واضطرت إلى سداد المصاريف كاملة وبلغت 7 آلاف دولار أمريكي.

ودفع المستشار هيثم عباس، محامي المتهم الثاني بالقضية أمام محكمة جنح قصر النيل، بالبراءة للمتهم الثاني صاحب شركات السياحة لكون أقوال المبلغة جاءت مرسلة لا يوجد بالأوراق ما يؤيدها، وأن تهمة النصب في الأساس يجب لثبوتها وجود أساليب احتيالية لسلب الأموال، وإذا لم توجد انتفى النصب ومجرد الكذب المجرد غير معاقب عليه، فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

تسفير طلاب صاحب مجموعة شركات سياحية الدول الأجنبية جنح قصر النيل

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