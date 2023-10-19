المشدد 5 سنوات لمتهم في أحداث شغب جامعة عين شمس

قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، متهم بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بواقعة اتهامه في أحداث شغب جامعة عين شمس التي وقعت في منتصف عام 2014.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات غيابيا على المتهم، وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وتكدير السلم العام في الأحداث التي شهدتها جامعة عين شمس في منتصف عام 2014.