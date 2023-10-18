الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام لـ"حازمون الإرهابية" لـ25 أكتوبر

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الاربعاء، تأجيل جلسات محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية، القضية التي تحمل رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج،   25 أكتوبر للمرافعة  . 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام  أبـوالعـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الدائرة الأولي إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة 5 متهمين جماعة حازمون الإرهابية المستشار محمد السعيد الشربينى

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