حيثيات المشدد 5 سنوات لــ 4 متهمين بسرقة أموال شركة بمدينة نصر

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات معاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما اسند اليهم ومصادرة السلاح الابيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران ومحمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي

قالت الحيثيات ان واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة ووقرت في عقيدتها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة ننحصل في أن المتهم " محمد. ص " قد اتجهت ارادته الي سرقة متجر احدي الشركات فرع مدينة نصر مستغلا في ذلك سابقة عمله بذلك الفرع وتنفيذا لذلك المخطط الاجرامي أتفق مع كل من" محمود. م"،" عبد الرحمن.س"،" محمد. ح " علي سرقة ذلك الفرع ومكان تواجد المبالغ المالية به وتنفيذا لذلك الاتفاق توجه كل من " محمود. م"،" عبد الرحمن.س"،" محمد. ح " لمقر فرع مدينة نصر التابع للشركة وانتظروا حتي قامت مديرة الفرع " اسراء. ا " بفتح الفرع هي وأحد العاملين به "اسلام. ح" وقاموا بالدخول للفرع لتنفيذ ما اتفقوا عليه هم والمتهم " محمد.ص"فقام المتهم " محمود. م" بالتوجه للمكتب الخاص بمديرة الفرع وهددها بسلاح أبيض بحوزته فشل مقاومتها واستجابت لطلبه بفتح خزينة الفرع وأستولي علي اربعة وأربعون ألف وخمسمائة جتيه كانت بها ثم قيدها في حين كان كل من " عبد الرحمن. س"، "محمد.ح" داخل الفرع لالهاء العامل " اسلام.ح" حتي لا يكتشف أمرهم وتمكنوا بذلك من اتمام واقعة السرقة والفرار بالمال المسروق وتقاسموا بينهم جميعا

أضافت الحيثيات أن الواقعة قد استقام الدليل علي صحة حدوث هذه الواقعة وما شهد به كل من "اسراء.ا"، وضابط الواقعة

شهادة المجني عليها "اسراء.ا "،مديرة فرع مدينة نصر

كشفت شهادة المجني عليها أنها توجهت للفرع محل عملها لممارسة عملها وأنها كانت متواجدة بمكتبها داخل الفرع في حين كان الشاهد " اسلام.ح" العامل بالفرع متواجد بداخل الفرع وأنها فوجئت بدلوف أحد الأشخاص لمكتبها وأبرز سلاحا أبيض في وجهها وهددها به مما بث الرعب في نفسها وأمرها بفتح الخزنة الخاصة بالفرع ففعلت واستولي علي مبلغ أربعة وأربعون ألف وخمسمائة جنيها مملوكة لجهة عملها ثم قيدها باستعمال قيود بلاستيكية وانصرف عنها.

وأضافت الشاهدة بأنها تمكنت من فك تلك القيود وخرجت من مكتبها لداخل الفرع فوجئت بشخص يقف امام زميلها "اسلام. ح" لدفع ثمن مشترياته ثم انصرف ذلك الشخص مسرعا وقررت أتها سألت "اسلام.ح" عما اذا كان قد شعر بواقعة السرقة التي تعرضت لها فنفي ذلك وبعرض المتهمين عليها تعرفت علي المتهم "محمود.م" بوصفه الشخص الذي دلف لحجرة مكتبها وهددها بسلاح أبيض واستولي علي المبلغ المسروق وفر هاربا كما تعرفت علي المتهم "محمد. ح" بوصفه الشخص الذي رأته متواجدا بمحل حدوث الواقعة حين حدوثها وانصرف مسرعا

شهادة ضابط الواقعة

شهد معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بتحقيقات النيابة أنه قام باجراء تحريات بشأن ما أبلغت به المجني عليها "اسراء.ا " من تعرضها لواقعة سرقة بالاكراه حال تواجدها بفرع الشركة الكائن بدائرة القسم دلت علي صحة ما ابلغت به المجني عليها وبقيام المتهمين بارتكاب الواقعة