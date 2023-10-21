السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

خالد البلشى: النقابات المهنية يجب أن يكون لها دور فعال فى دعم الشعب الفلسطينى

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الذي يعقده مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين مع نقباء وأعضاء مجالس النقابات المهنية للتشاور وتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني

نتحرك كنقابات مهنية بناء على صيغة يتم الاتفاق عليه

بدأ النقيب خالد البلشي، كلمته بالترحيب بالضيوف ممثلي النقابات المهنية، موضحًا أن الهدف من الدعوة والاجتماع هو تنسيق الجهود الموجهة لصالح الشعب الفلسطيني، مضيفا، سوف نتحرك كنقابات مهنية بناء على صيغة يتم الاتفاق عليها، من خلال العمل على توجيه دعم عيني ومادي وقانوني ولجنة لرصد الانتهاكات في ملف موحد، مؤكدا: النقابات المهنية يجب أن يكون لها دور فعال في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

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كما وجه نقيب الصحفيين التحية إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين متمنيا له الشفاء، مؤكدًا أن النبراوي كان حريصا على التواصل وتأكيد الدعم، منوها بأن نقيب المحامين عبدالحليم علام أعرب عن أسفه بسبب تواجده في الإسكندرية وسوف يشارك في الفعاليات القادمة.

حجم الوحشية التي تمت من قبل الاحتلال

وأشار البلشي: منذ اللحظة الأولى مع حجم الوحشية التي تمت من قبل الاحتلال، قد قررنا ألا نتوقف عند وقفة احتجاجية أو بيان ولكن يجب تطوير العمل إلى آليات دعم، وعليه قررنا ضرورة تنسيق الجهود بين النقابات المهنية.

وأوضح: أنشأنا لجنة لرصد انتهاكات الاعلام الغربي الذي ارتكب جريمة بحق الشعب الفلسطيني، وانحاز بشكل سافر مع الاحتلال، ومن الممكن التكاتف فيها من قبل باقي النقابات.

واقترح إحياء حساب سابق أو إنشاء حساب مشترك لجمع التبرعات من قبل النقابات المهنية، كما اقترح تأسيس لجنة لدعم مواطني قطاع غزة، بحيث يتم توجيه قافلة مشتركة، مطالبا بتشكيل لجنة قانونية لرصد الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني أو بحق الصحفيين والإعلاميين بشكل خاص وكذلك بحق الأطباء.

واستعرض: تم استهداف الصحفيين ناقلي الحقيقة يمثل جريمة حرب، ولدينا حتى الآن ١٧ صحفيا في غزة شهيد وصحفي في جنوب لبنان وعشرات المصابين و٥٠ مؤسسة إعلامية تم قصفها ومنازل صحفيين وحالات اختفاء، وأيضا هناك استهداف لمستشفيات وأطباء.

ولفت إلى أن دولة الاحتلال لجأت لقانون جديد، بحيث إن أي إعلام ينقل صورة مختلفة عن رؤيتها تعتبره إرهابا وتغلق الوسيلة الإعلامية، مشددا على أن الجميع ضد التوطين أو التهجير لما في ذلك من مساس للأمن القومي المصري وأيضا للقضية الفلسطينية

حضر اللقاء عدد من النقباء المهنيين وأعضاء مجالس إدارات بعض النقابات، منهم طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، ووفد من نقابة المهندسين أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، خالد سليم، نقيب الأطباء البيطرين، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

النقابات المهنية الشعب الفلسطيني نقابة الصحفيين القضية الفلسطينية نقيب المهندسين لمهندس طارق النبراوي استهداف الصحفيين جريمة حرب

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