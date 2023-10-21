السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاهل البحرين: تطورات الأحداث فى غزة تؤكد الحاجة المُلِحَّة لاحتواء الأزمة

العاهل البحرينى
العاهل البحرينى حمد بن عيسى آل خليفة

قال العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، إن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة القاسية التي يمر بها تؤكد الحاجة المُلِحَّة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية.

وأضاف بن عيسى، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الأوضاع في غزة تتطلب جهدًا دبلوماسيًا متواصلًا بين كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية.

قمة القاهرة للسلام

وشدد العاهل البحريني على توفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين من انعكاسات هذه الحرب، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتابع: "لا بد من الكف عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف، مؤكدين رفضنا القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه وأرض أجداده، حيث أن الحرب والسلم يبنى على أساس الاتفاقيات والمعاهدات والإجراءات الدستورية لكل بلد، أما إيقاف الحرب فهو ما تنص عليه الشريعة الإنسانية والقانون الدولي".

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