السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: قمة القاهرة للسلام ستشكل نقطة فارقة فى تاريخ القضية الفلسطينية

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب

ثمنت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية والتحركات التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذلك الضغط لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الأشقاء في غزة، والتي تكللت اليوم بالنجاح بعدما تم فتح معبر رفح ودخول الشاحنات.

الدولة المصرية بذلت جهود مكثفة ولا تزال حتى الآن من أجل وقف الانتهاكات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن الدولة المصرية بذلت جهود مكثفة ولا تزال حتى الآن من أجل وقف الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين، والمجازر المتكررة والتي أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين والأطفال والنساء.

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CNN: شاحنات الأمم المتحدة ستدخل غزة عبر معبر رفح الإثنين المقبل

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رئيس الحكومة الإسبانية يصل مصر للمشاركة فى قمة القاهرة السلام

مؤتمر القاهرة للسلام يأتى استمرارًا للجهود المصرية لدعم فلسطين

وأشارت النائبة حياة خطاب، أن مؤتمر القاهرة للسلام والذي يعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي كذلك استمرارًا للجهود المصرية في هذا الإطار، مؤكدة أن هذا المؤتمر بعد المشاركة الواسعة من جانب العديد من دول العالم سيكون له آثار إيجابية للغاية على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك القضية الفلسطينية بشكل عام، وسيكون بمثابة نقطة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحضور الواسع من مختلف دول العالم.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن مصر لديها موقف ثابت وراسخ وتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، ومنها الرفض بشكل حاسم لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للأشقاء في قطاع غزة، وكذلك تنسيق الجهود مع العديد من الأطراف الفاعلة في المشهدين الإقليمي والدولي لإنهاء تلك الانتهاكات غير الإنسانية والاعتداءات المستمرة بحق الأشقاء في فلسطين.

عضو مجلس الشيوخ الدبلوماسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العدوان الإسرائيلى قطاع غزة فتح معبر رفح

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