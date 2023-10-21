رئيس الحكومة الإسبانية يصل مصر للمشاركة فى قمة القاهرة السلام

وصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن رئيس الحكومة الإسبانية تم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بالمطار للمشاركة في قمة “القاهرة للسلام”، بهدف خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بمشاركة العديد من الدول.

وتعقد القمة بحضور عربي ودولي رفيع، بهدف مناقشةً مهمتين، الأولى وقف العدوان على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، أما المهمة الثانية فهي بحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفًا أساسيًا للحل.



رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية

ويأتي انعقاد القمة تنفيذًا لمقررات اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه الدعوة لاستضافة مصر قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، كما أعلن عن مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وشدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بالقاهرة، الإثنين، إن هناك دورًامصريًا دائمًا لتحقيق التهدئة والسلام وهناك مخاطر لتوسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار.

وتابع أنه من المفترض أن يؤكَّد عليه مجددًا من خلال لقاء القادة في القمة، بحيث يتحدث المجتمع الدولي كله بصوت واحد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار.

ولفت "شكري" إلى أن هناك تركيزًا حاليًا على التهدئة في هذا التوقيت، ولا بد من التركيز أيضًا على أهمية حل الدولتين وتحقيق السلام.