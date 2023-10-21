السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الحكومة الإسبانية يصل مصر للمشاركة فى قمة القاهرة السلام

رئيس الحكومة الإسبانية
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

وصل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة، صباح اليوم السبت، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة خاصة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن رئيس الحكومة الإسبانية تم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بالمطار للمشاركة في قمة “القاهرة للسلام”، بهدف خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بمشاركة العديد من الدول.

وتعقد القمة بحضور عربي ودولي رفيع، بهدف مناقشةً مهمتين، الأولى وقف العدوان على غزة، ورفع المعاناة عن الفلسطينيين بشكل عاجل، أما المهمة الثانية فهي بحث أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم السلطة الفلسطينية بوصفها طرفًا أساسيًا للحل.

قمة القاهرة للسلام.. أحد مخرجات مجلس الأمن القومي المصري

 

txt

أمير قطر يعلن مشاركته فى قمة القاهرة للسلام 2023


 رفض سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية 

ويأتي انعقاد القمة تنفيذًا لمقررات اجتماع مجلس الأمن القومي المصري، الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجّه الدعوة لاستضافة مصر قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، كما أعلن عن مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وشدد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بالقاهرة، الإثنين، إن هناك دورًامصريًا دائمًا لتحقيق التهدئة والسلام وهناك مخاطر لتوسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا وتأثير ذلك على الأمن والاستقرار.

وتابع أنه من المفترض أن يؤكَّد عليه مجددًا من خلال لقاء القادة في القمة، بحيث يتحدث المجتمع الدولي كله بصوت واحد على أهمية التهدئة وإتاحة آفاق لتسوية الصراع على أساس تحقيق السلام والاستقرار. 

ولفت "شكري" إلى أن هناك تركيزًا حاليًا على التهدئة في هذا التوقيت، ولا بد من التركيز أيضًا على أهمية حل الدولتين وتحقيق السلام.

رئيس الحكومة الإسبانية مصر القاهرة للسلام مطار القاهرة الدولي الاراضي الفلسطينية المحتلة طائرة خاصة

مواد متعلقة

ملك البحرين يصل مصر للمشاركة فى قمة القاهرة للسلام

الأكثر قراءة

عاجل.. «العفو الدولية»: وثقنا بالأدلة ارتكاب جرائم حرب فى الهجمات الإسرائيلية بغزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 21-10-2023 والقنوات الناقلة لها

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 21-10-2023 بمحلات الصاغة

عاجل.. "راديو السويد": موميكا يعتزم معاودة حرق القرآن فى ستوكهولم

بالمواعيد والخطوات.. المستندات المطلوبة للتقديم فى قرعة الحج 2024-1445هـ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة

مكتب نتنياهو: الرهينتان المفرج عنهما من غزة فى طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية