قمة القاهرة للسلام.. أحد مخرجات مجلس الأمن القومي المصري

تنعقد غدًا السبت، قمة القاهرة للسلام، والتي لاقت استجابة دولية واسعة، وبدأـ الوفود المشاركة بالوصول مساء اليوم لمطار القاهرة.

قمة القاهرة للسلام، هي أحد مخرجات مجلس الأمن القومي المصري، حيث اجتمع مجلس الأمن القومي؛ برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الموافق ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، وبعد استعراض تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، أصدر 6 قرارات، هي:

- مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

- تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

- التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

- إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

- تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

- توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

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