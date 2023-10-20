الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ملك البحرين يصل مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

ملك البحرين
ملك البحرين

 

 

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للمشاركة في أعمال قمة القاهرة للسلام، والمقرر أن تعقد غدا السبت في العاصمة الإدارية، وذلك بمشاركة العديد من الدول، لمناقشة خفض التصعيد فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

رئيس الحكومة الإسبانية يشارك في قمة القاهرة للسلام غدا

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن ملك البحرين والوفد المرافق له وصل علي متن طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصوله من الصالة الرئاسية بمطار القاهرة.

وأكد عدد من الدول المشاركة في قمة القاهرة للسلام المقرر عقدها في العاصمة الإدارية، السبت المقبل، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

txt

دبلوماسيون: على العالم انتهاز "قمة القاهرة" والكف عن إهدار وتفويت فرص السلام

ووفقًا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية تم تأكيد حضور زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية والعراق وإيطاليا وقبرص إضافة إلى سكرتير الأمم المتحدة.

 

ويشارك الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، في قمة القاهرة للسلام  التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعقد غدًا السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وقالت مصادر دبلوماسية قبرصية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه من المقرر أن يصل الرئيس القبرصي، غدًا السبت، إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، سيرافق الرئيس خريستودوليدس خلال الزيارة. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

قمة القاهرة للسلام

وتستضيف القاهرة، غدًا السبت، قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام. كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي ستعقد في مصر يوم السبت. 

وأضافت الوزارة أنه بعد المحادثات المقررة في تل أبيب وبيروت، اليوم، ستتوجه "بيربوك" إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وفقًا لما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية، عن أنه سيحضر قمة القاهرة للسلام غدًا السبت. 

كما أعلنت وزيرة خارجية اليابان عن عزمها زيارة مصر اليوم. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

مطار القاهرة الدولي ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قمة القاهرة للسلام العاصمة الإدارية قطاع غزة الأراضي الفلسطينية مطار القاهرة

مواد متعلقة

عكاشة: القمة المصرية- الأردنية تأكيد لدعم البلدين القضية الفلسطينية

الغد: "قمة القاهرة للسلام" هدفها توحيد الجهود العربية دفاعًا عن القضية الفلسطينية

5 أكتوبر.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل فى الأدب لعام 2023

وزير العمل يطلق مبادرة "سلامتك تهمنا" بشرم الشيخ..ويسلم عقود عمل لذوي همم بالمحاف

شاهد.. أول صور لمنفذ مذبحة «كفر غطاطى»

الأنبا عمانوئيل عياد يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة أسوان

الأنبا باخوم يترأس عيد العذراء سيدة الكرمل ببولاق

جولة مصورة فى متحف جاير أندرسون

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟