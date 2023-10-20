وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان يشاركون في قمة القاهرة للسلام

تستضيف القاهرة غدًا السبت قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

قمة القاهرة

ومن جانبها قالت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر دبلوماسية ان وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك بقمة مصر للسلام.

كما قال مكتب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أنها تمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي تعقد في مصر يوم السبت.

وقالت الوزارة إنه بعد المحادثات المقرر عقدها في تل أبيب وبيروت اليوم، ستتوجه بيربوك إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز وفقا لما نقلته وكالة إيفى الإسبانية أنه سيحضر غدا السبت قمة القاهرة للسلام.

كذلك أعلنت وزيرة خارجية اليابان تعلن عزمها زيارة مصر اليوم.

الأونروا: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) فيليب لازاريني إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وقال المسئول الأممي في تصريحات خاصة لـ بي بي سي: إن العنف قد يمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وحذر من الوضع المزري للمدنيين داخل غزة، داعيًا مرة أخرى إلى فتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، كرر لازاريني دعواته لإنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية، قائلًا إن المساعدة "يجب أن تكون متواصلة وذات مغزى" لمساعدة سكان غزة.

وردًا على سؤال عما إذا كان الإسرائيليون يحترمون القانون الإنساني الدولي، قال لازاريني: "نحن الآن في وضع حيث يوجد حصار كامل مفروض على قطاع غزة، ونحن في وضع طُلب فيه تهجير أكثر من مليون شخص، لذا فإن هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، والعقاب الجماعي هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "ندعو الإسرائيليين وأي شخص له علاقة بهذا الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ليس هناك استثناء لأحد".