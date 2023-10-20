الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإسبانيا واليابان يشاركون في قمة القاهرة للسلام

قمة القاهرة للسلام
قمة القاهرة للسلام

تستضيف القاهرة غدًا السبت قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

قمة القاهرة

ومن جانبها قالت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر دبلوماسية ان وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك بقمة مصر للسلام.

كما قال  مكتب وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الجمعة، أنها تمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي تعقد في مصر يوم السبت.

 وقالت الوزارة إنه بعد المحادثات المقرر عقدها في تل أبيب وبيروت اليوم، ستتوجه بيربوك إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

كما أعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز وفقا لما نقلته وكالة إيفى الإسبانية أنه سيحضر غدا السبت قمة القاهرة للسلام.

كذلك أعلنت وزيرة خارجية اليابان تعلن عزمها زيارة مصر اليوم.

txt

"القاهرة الإخبارية": رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة

الأونروا: الشرق الأوسط على حافة الهاوية 

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)  فيليب لازاريني إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

وقال المسئول الأممي في تصريحات خاصة  لـ بي بي سي: إن العنف قد يمتد إلى جميع أنحاء المنطقة، وحذر من الوضع المزري للمدنيين داخل غزة، داعيًا مرة أخرى إلى فتح ممرات للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي مقابلة مع "بي بي سي"، كرر لازاريني دعواته لإنشاء ممرات للمساعدات الإنسانية، قائلًا إن المساعدة "يجب أن تكون متواصلة وذات مغزى" لمساعدة سكان غزة.

وردًا على سؤال عما إذا كان الإسرائيليون يحترمون القانون الإنساني الدولي، قال لازاريني: "نحن الآن في وضع حيث يوجد حصار كامل مفروض على قطاع غزة، ونحن في وضع طُلب فيه تهجير أكثر من مليون شخص، لذا فإن هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، والعقاب الجماعي هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف: "ندعو الإسرائيليين وأي شخص له علاقة بهذا الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي، ليس هناك استثناء لأحد".

 

قمة القاهرة القاهرة قطاع غزة حضور دولي قمة القاهرة للسلام

مواد متعلقة

كيف غيرت دول العالم موقفها من العدوان الإسرائيلى على غزة بعد الجهود المصرية؟

إنهاء مبدأ الدولتين.. "يديعوت أحرنوت" تكشف أهداف الغزو البرى الإسرائيلى لقطاع غزة

آخر أخبار غزة.. ترقب عالمي لإدخال المساعدات إلى القطاع

الأونروا: الشرق الأوسط على حافة الهاوية والعالم يفقد إنسانيته بسبب غزة

بكين: الصين وروسيا تتخذان نفس الموقف بشأن القضية الفلسطينية

إسرائيل ستتحمل المسؤولية.. تقرير بريطاني يشكك في احتمالات الغزو البري لغزة

"BBC": المساعدات تنتظر أمام معبر رفح لدخول غزة

سفيرة واشنطن الجديدة للقاهرة تتعهد بالمساعدة فى تقديم المساعدات لغزة

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

"هيرجعونا لأيام مرتضى تانى".. مرشح يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى