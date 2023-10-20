"القاهرة الإخبارية": رئيس الوزراء البريطانى يتوجه إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الوضع فى غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، عن توجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى مصر لإجراء محادثات بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة.

وبدأ سوناك، أمس الخميس، جولة تستغرق يومين لعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين في المنطقة، حيث زار كلا من إسرائيل والسعودية.

وخلال زيارته لإسرائيل، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأبدى كل الدعم لإسرائيل في حربها بغزة.

كما زار السعودية، حيث استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي شدد خلال اللقاء على أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.