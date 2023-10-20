الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الحكومة الإسبانية يشارك فى قمة القاهرة للسلام غدًا

جريدة الدستور

يشارك رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعقد غدًا السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرحت مصادر دبلوماسية إسبانية لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، بأن رئيس وزراء إسبانيا- الذي تتولى بلاده حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- سيصل إلى مصر خلال الساعات القادمة للمشاركة في أعمال القمة.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن يشارك في القمة وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس.
 
ويشارك الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، في قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعقد غدًا السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مصادر دبلوماسية قبرصية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه من المقرر أن يصل الرئيس القبرصي، غدًا السبت، إلى القاهرة للمشاركة في أعمال القمة.

وأضافت المصادر أن وزير الخارجية القبرصي، كونستانتينوس كومبوس، سيرافق الرئيس خريستودوليدس خلال الزيارة. 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلقى قبل أيام اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث تم التوافق بشأن خطورة الموقف بالنظر إلى حدة التداعيات الإنسانية على المدنيين، فضلًا عن تبعات توسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

قمة القاهرة للسلام

وتستضيف القاهرة، غدًا السبت، قمة القاهرة للسلام لمناقشة التصعيد الحالي في قطاع غزة، وسط حضور دولي وإقليمي كبير.

من جانبها، قالت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر دبلوماسية إن وزيرة الخارجية الفرنسية ستشارك في قمة مصر للسلام، كما أعلن مكتب وزيرة الخارجية الألمانية، أنجيلينا بيربوك، يوم الجمعة، عن أنها ستمدد جولتها في الشرق الأوسط لحضور قمة مصر الدولية للسلام التي ستعقد في مصر يوم السبت. 

وأضافت الوزارة أنه بعد المحادثات المقررة في تل أبيب وبيروت، اليوم، ستتوجه "بيربوك" إلى القاهرة لحضور قمة السلام يوم السبت، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. وأعلن القائم بأعمال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، وفقًا لما نقلته وكالة "إيفي" الإسبانية، عن أنه سيحضر قمة القاهرة للسلام غدًا السبت. 

كما أعلنت وزيرة خارجية اليابان عن عزمها زيارة مصر اليوم. وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، فيليب لازاريني، إن الشرق الأوسط على "حافة الهاوية" نتيجة للحرب بين إسرائيل وفلسطين.

رئيس الحكومة الإسبانية قمة القاهرة للسلام الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة رئيس وزراء إسبانيا- وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس

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