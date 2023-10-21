بالأرقام.. صادرات مصر من قطاع الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من 2023

تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال الصادرات الغذائية، حيث تتميز بتنوع وجودة منتجاتها الزراعية والغذائية، وتعد الصادرات الغذائية من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة وتسهم في تعزيز اقتصاد البلاد، وتشمل الصادرات الغذائية المصرية مجموعة واسعة من المنتجات.

تتميز الصادرات الغذائية المصرية بجودتها العالية وامتثالها للمعايير الدولية، مما يجعلها مطلوبة على نطاق عالمي، تستفيد مصر من موقعها الجغرافي المميز كجسر بين قارتي أفريقيا وآسيا، مما يسهل عملية التصدير إلى أسواق مختلفة.

تعمل الحكومة المصرية على تعزيز القطاع الزراعي وتطويره لزيادة حجم الصادرات الغذائية، تشمل الجهود المبذولة تحسين التكنولوجيا الزراعية وتعزيز جودة المنتجات وتوفير التدريب والدعم للفلاحين وتوسيع قاعدة الأسواق التصديرية.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 وفقًا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

صادرات قطاع الأغذية خلال 2023 بشكل عام

صادرات مصر الغذائية إلي الدول العربية بقيمة 1890 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 281 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بقيمة 157 مليون دولار.

أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى

وفيما يتعلق بأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 وهي:

صادرات مصر الغذائية إلي السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي المملكة العربية السعودية في المركزالأول بقيمة صادرات 279 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي فلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي ليبيا في المركز الرابع بقيمة 168 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي أمريكا في المركز الخامس بقيمة 157 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الأردن في المركز السادس بقيمة 130 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي اليمن في المركز السابع بقيمة 127 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي إيطاليا في المركز الثامن بقيمة 121 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي العراق في المركز التاسع بقيمة118 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الجزائر في المركز العاشر بقيمة 104 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الإمارات العربية المتحدة في المركز الحادي عشر بقيمة 96 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي هولندا فجاءت في المركز الثاني عشر بقيمة 95 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي الصين المركز الثالث عشر بقيمة 93 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي إسبانيا المركز الرابع عشر بقيمة 77 مليون دولار.

صادرات مصر الغذائية إلي ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولا.