الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة تبحث فرص النمو في صناعات الثلج

شعبة المنتجات الغذائية
شعبة المنتجات الغذائية

عقدت شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة محمد باشنفر اجتماعا موسعا مع منتجي الثلج وثلاجات التخزين المبرد والمجمد والوجبات الجاهزة وسلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية لمناقشة فرص النمو واستعراض الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه المنتجين.

وأعلن محمد باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المنتجات المتنوعة، عن قيام الغرفة بتوفير العديد من برامج الدعم الفني وبرامج التدريب والمبادرات الخاصة بتطوير الأداء الفني والإداري لمختلف المنشآت الصناعية أعضاء الغرفة ورفع كفاءة العاملين من خلال بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومقدمي الخدمات.

شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة تبحث فرص النمو في صناعات الثلج

وقال باشنفر، إن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف، كما تسعى الغرفة للعمل على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه صناعة الثلج ومنتجي الوجبات الجاهزة وتوافقها مع اشتراطات سلامة الغذاء بجانب البرامج التدريبية لحل مشكلة نقص العمالة في هذا الصناعة ومنها المبادرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.

 الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع أصحاب الثلاجات

وأشار أن السلاسل التجارية ستشهد تطور كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإزالة كافة العقبات، لافتًا أنه سيتم عقد اجتماعات دوري مع ممثلي السلاسل التجارية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع المعبئين وأصحاب ثلاجات التخزين المبرد والمجمد.

ويذكر أنه قد بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 3.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 13% وقيمة نمو بلغت 405 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت حوالي 3.1 مليار دولار. وتُعَدُّ تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

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