الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

3.5 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال 8 أشهر

المجلس التصديرى للصناعات
المجلس التصديرى للصناعات الغذائية

ذكر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية بلغت ٣٫٥ مليار دولار خلال الفترة «يناير- أغسطس» من عام ٢٠٢٣، مقابل ٣٫١ مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام ٢٠٢٢ بزيادة ١٣٪، ما يعادل ٤٠٥ ملايين جنيه.

وأوضح المجلس، فى التقرير الشهرى، أمس، أن صادرات يناير ٢٠٢٣ بلغت حوالى ٣٦٩ مليون دولار مقابل صادرات يناير ٢٠٢٢ التى بلغت ٣٢١ مليون دولار بارتفاع ١٥٪، كما بلغت صادرات فبراير ٢٠٢٣ حوالى ٣٨٧ مليون دولار مقابل صادرات فبراير ٢٠٢٢ التى بلغت ٣٦٩ مليون دولار بنمو ٥٪، وبلغت صادرات مارس ٢٠٢٣ حوالى ٤٤٣ مليون دولار بنمو ٢٪.

وأضاف أن صادرات أبريل بلغت ٣٨١ مليون دولار بتراجع ١٠٪، وبلغت صادرات مايو ٤٩٥ مليون دولار بنمو ٢٢٪، وبلغت صادرات يونيو ٤٣٧ مليون دولار بنمو ٦٪، وبلغت صادرات يوليو ٢٠٢٣ حوالى ٤٧٥ مليون دولار بنمو ٦٠٪، مقابل صادرات يوليو ٢٠٢٢ البالغة ٢٩٧ مليون دولار، وبلغت صادرات أغسطس ٢٠٢٣ حوالى ٤٧٥ مليون دولار بنمو ٢٠٪ مقابل صادرات الشهر ذاته من عام ٢٠٢٢ البالغة ٣٩٥ مليون دولار.

وتابع أن الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية، خلال الـ٨ أشهر الأولى من عام ٢٠٢٣ بقيمة ١٫٨٩٠ مليار دولار، تمثل ٥٥٪ من إجمالى الصادرات الغذائية محققة نمو ٢١٪، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة ٥٩٨ مليون دولار بنمو ١١٪، وتمثل ١٧٪ من إجمالى الصادرات.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية غير العربية بلغت قيمة ما تستورده ٢٨١ مليون دولار، وتمثل ٨٪ من إجمالى الصادرات وحققت نموًا ١٢٪، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة ١٥٧ مليون دولار، وتمثل ٥٪ من إجمالى الصادرات، محققة تراجعًا ١٠٪، وباقى المجموعات الدولية بقيمة ٥٣٥ مليون دولار، وتمثل ١٥٪ من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نموًا ١٪.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية

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