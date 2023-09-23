السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الصناعات الغذائية: مصر على الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شاركت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بمهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الثانية بالفيوم الذي نظمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "Giz"، بالشراكة مع الغرفة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد وتحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشارك محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة بالورشة الثانية ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان بعنوان: «خارطة طريق لقطاع النباتات الطبية والعطرية بناء على التوصيات والإجراءات المتخذة من مهرجان العام الماضي»، برئاسة محمد نبيل مدير مشروع الابتكار الزراعي Giz، وبمشاركة المهندس طارق أبوبكر رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وهاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والدكتور ممتاز حجاب أستاذ بكلية العلوم واستشاري تطوير مؤسسي وحوكمة.

مصر على الطريق الصحيح

وقدم "البسيوني"، عرضا عن الأنشطة والإجراءات التي اتخذتها غرفة الصناعات الغذائية ورؤيتها المستقبلية للنهوض بقطاع النباتات الطبية والعطرية في ضوء توصيات المهرجان الأول 2022.

وأكد "البسيوني"، أن مصر تسير علي الطريق الصحيح نحو التوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية في اعتماد عدد كبير من المزارع والمصانع بالقائمة البيضاء وإصدار قرار التتبع لجميع مراحل القطاع الإنتاجي الغذائي من المنتجين والموردين بداية من المزارع والتداول والمصانع والسلاسل التجارية.

وقال المدير التنفيذي للغرفة، إن الغرفة ومن خلال الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الأمريكية والهيئة القومية لسلامة الغذاء أطلقت العديد من المبادرات التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتقديم الدعم الفني اللازم؛ للتأكد من التزام المصانع مع سلامة الغذاء، وتحقيق أعلى معايير الجودة والتوافق لمتطلبات الأسواق الخارجية في أكثر من محور.

وأضاف أن الغرفة شريك استراتيجي مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث شاركت في وضع المواصفات القياسية والجودة وتعاونت في وضع ومناقشة الاشتراطات والقواعد الملزمة لسلامة الغذاء، كما اهتمت بالعمل على تشجيع انضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج المنظومة الرسمية للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي؛ من خلال تنظيم زيارات ميدانية وورش عمل بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية للوقوف على متطلبات المصانع ورفع الوعي بالخدمات والتيسيرات والحوافز التي يمكن الحصول عليها، حيث انضمت 5 مصانع مؤخرًا إلى عضوية الغرفة للعمل ضمن المنظومة الرسمية.

ولفت إلى أهمية التأقلم مع التغيرات المناخية وتوافق الشركات المصدرة مع الاشتراطات والمتغيرات خاصة المتعلقة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث تمثل أكبر التحديات التي يجب أن تتكاتف جميع القطاعات الإنتاجية من أجل وضع خارطة طريق لمنظومة متكاملة لزيادة الصادرات، والتي تشمل خريطة للأصناف والمواصفات والجودة وسلامة الغذاء والتتبع والتحاليل والكشف عن متبقيات المبيدات.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بتجربة قطن مصر في وضع برند للنباتات الطبية والعطرية وتسويقه خارجيا، خاصةً في الأسواق الأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى العودة إلى الخريطة الزراعية واستنباط أصناف جديدة لمواجهة التحديات المناخية والمائية ومكافحة الحشرات والآفات، وأن تراعي المنظومة المزارع الصغير.

ولفت إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تضم في عضويتها 333 شركة متخصصة في النباتات الطبية والزيوت العطرية، منها 187 من فئة المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتتركز معظمها في محافظة بني سويف بإجمالي 56 مصنعًا تليها محافظة الجيزة، بإجمالي 54 مصنعاً ومحافظة القاهرة 48 مصنعاً، مشيراً إلى افتتاح 34 مصنعا جديداً العام الجاري.

غرفة الصناعات الغذائية بمهرجان النباتات الطبية والعطرية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي محافظة الفيوم شركة متخصصة في النباتات الطبية

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