تطور صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال أول 8 أشهر من 2023

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 حوالي 3.5 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 13% وقيمة نمو بلغت 405 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت حوالي 3.1 مليار دولار. وتُعَدُّ تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة.

وبلغت صادرات شهر يناير 2023 حوالي 369 مليون دولار، بنسبة نمو في القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير 2022 والتي بلغت 321 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2023 حوالي 387 مليون دولار بنسبة نمو 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2022 والتي بلغت 369 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 2023 حوالى 443 مليون دولار بنسبة نمو 2%. وبلغت صادرات شهر إبريل 381 مليون دولار بنسبة تراجع 10%، وبلغت صادرات شهر مايو 495 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وبلغت صادرات شهر يونيو 437 مليون دولار بنسبة نمو 6%.

وبلغت صادرات شهر يوليو 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 60%، مقارنة بصادرات شهر يوليو 2022 البالغة 297 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر أغسطس 2023 حوالى 475 مليون دولار بنسبة نمو 20%، مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2022 البالغة 395 مليون دولار.

صادرات قطاع الأغذية خلال 2023

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بقيمة 1890 مليون دولار، وهي تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، وحققت نسبة نمو في القيمة بلغت 21%.

يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي بقيمة 598 مليون دولار بنسبة نمو 11%، وتمثل 17% من إجمالي الصادرات. وتأتي الدول الأفريقية غير العربية في المركز الثالث بقيمة 281 مليون دولار، وتمثل 8% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%. وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الرابع بقيمة 157 مليون دولار، وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة تراجع بلغت 10%. أما باقي المجموعات الدولية فبلغت قيمتها 535 مليون دولار، وتمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، وحققت نسبة نمو 1%.

وفيما يتعلق بأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، فقد احتلت السودان المركز الأول بقيمة 352 مليون دولار، وبنسبة نمو 191%، وقيمة نمو 231 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022، يأتي بعدها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 279 مليون دولار ونسبة تراجع 4% وفلسطين في المركز الثالث بقيمة 171 مليون دولار ونسبة نمو 31%. وليبيا في المركز الرابع بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 26%، أما أمريكا فجاءت في المركز الخامس بقيمة 157 مليون دولار ونسبة تراجع 10% والأردن في المركز السادس بقيمة 130 مليون دولار ونسبة نمو 6% واليمن في المركز السابع بقيمة 127 مليون دولار ونسبة نمو 19% وإيطاليا في المركز الثامن بقيمة 121 مليون دولار ونسبة نمو 68% والعراق في المركز التاسع بقيمة118 مليون دولار ونسبة نمو 23%، والجزائر في المركز العاشر بقيمة 104 مليون دولار ونسبة تراجع 6% والإمارات العربية المتحدة في المركز الحادي عشر بقيمة 96 مليون دولار ونسبة نمو 8%، أما هولندا فجاءت في المركز الثاني عشر بقيمة 95 مليون دولار ونسبة نمو 6%، الصين بقيمة 93 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، إسبانيا بقيمة 77 مليون دولار ونسبة نمو 65%، ألمانيا في المركز الخامس عشر بقيمة 74 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 62% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 352 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 231 مليون دولار، يليها إيطاليا بقيمةصادرات121 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 49 مليون دولار، فلسطين بقيمة صادرات 171 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات41 مليون دولار، ليبيا بقيمة صادرات 168 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، إسبانيا بقيمة صادرات 77 مليون دولاروقيمة زيادة 30 مليون دولار، البرازيل بقيمة صادرات 39 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 26 مليون دولار، العراق بقيمةصادرات118 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 22 مليون دولار، اليمن بقيمة صادرات 127 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 20 مليون دولار.