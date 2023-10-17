الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصناعات الغذائية تستجيب لدعوة الرئيس بتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الأغذية

المهندس أشرف الجزايرلي
المهندس أشرف الجزايرلي

دعت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي أعضائها للانضمام إلى الحملة الإنسانية العاجلة لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من المواد الغذائية، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة استجابةً لدعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، قامت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر وبنك الطعام المصري لجمع التبرعات العينية من الشركات الأعضاء من السلع الغذائية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

واضاف الجزايرلي، كما تقوم غرفة الصناعات الغذائية حاليًا بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية في سبيل تقديم التيسيرات اللازمة في هذا الصدد.

الصناعات الغذائية تستجيب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني من الأغذية

وأوضح أن الحملة تأتي في ظل الأوقات العصيبة التي يمر بها الاشقاء في دولة فلسطين وتتطلب منا جميعا توحيد الجهود الإنسانية ومزيدا من التكاتف وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الانسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وحرصا من صناع الغذاء المصريين على التضامن مع الاشقاء للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية الحادة التي يمرون بها.

وأفاد محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بأن الغرفة ناشدت جميع الأعضاء ممن لديهم الرغبة في تقديم يد العون لأشقائنا في فلسطين بموافاة الغرفة بحجم المساعدات العينية من أغذية ومعلبات ومياه وغيرها والتي يمكن تقديمها لتأمين الاحتياجات الاساسية من المواد الغذائية.

غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية المهندس أشرف الجزايرلي الشعب الفلسطيني صندوق تحيا مصر

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