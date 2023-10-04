غرفة الحبوب: جميع السلع الغذائية متوفرة وتكفى لفترات طويلة

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية، أيضا المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الاقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وقال “السلاموني” في بيان للغرفة، اليوم، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت فى زيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.5 مليون طن، إضافة لمليون طن في الصوامع لدى القطاع الخاص ليصل إجمالي السعة التخزينية في الصوامع 4.5 مليون طن، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر في الماضي حيث يستفيد من الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات التموينية

وأضاف أنه يتم صرف 5 أرغفة لكل فرد يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم أن التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف تتجاوز 90 قرشا، لافتا إلى وجود مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين من كافة السلع الغذائية وتكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

غرفة الحبوب للمواطنين:السلع الغذائية متوفرة وتكفى لفترات طويلة

وتابع عبد الغفار السلامونى بأن حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأسيس البورصة المصرية للسلع وتداول الاقماح في البورصة أدى إلى انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر القمح من 10 آلاف و300 جنيه للطن الى 11 الف جنيه،على حسب نوعية وجودة القمح، بعدما كان سعر القمح يتراوح من 12500 الى 13000 جنيه، كما انخفض سعر الدقيق استخراج 72% حيث يتراوح حاليا من 12 الف و800 جنيه الى 13 الف و500 جنيه للطن بعدما كان سعر الطن يتراوح من 15 الف و500 جنيه و17 ألف جنيه للطن، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أنه على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الجهات التابعة لها "الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية" في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،حيث يتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين،وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية.