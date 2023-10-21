السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ديربي الميرسيسايد".. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

تشكيل ليفربول المتوقع
تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت في "ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.
  • خط وسط الملعب: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.
  • في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات أندي روبرتسون؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، خلال تواجده مع منتخب اسكتلندا في فترة التوقف الدولي، في حين تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة كودي جاكبو الذي يعاني من مشكلة في الركبة.

معلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 

سيتولى المُعلّق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، التي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

txt

"ديربي الميرسيسايد".. التاريخ ينحاز إلى ليفربول ضد إيفرتون في الدورى الإنجليزي

txt

"ديربي الميرسيسايد".. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.

ليفربول إيفرتون الدورى الانجليزى تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع محمد صلاح صلاح

مواد متعلقة

ديربي الميرسيسايد.. محمد صلاح يتحدى إيفرتون مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

برشلونة يحسم موقفه بشأن شراء جواو كانسيلو من ماشستر سيتي

"ديربي الميرسيسايد".. التاريخ ينحاز إلى ليفربول ضد إيفرتون في الدورى الإنجليزي

"ديربي الميرسيسايد".. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي؟

مورينيو يُفاضل بين ريال مدريد والدوري السعودي

"ميرور": اتحاد جدة يُخطط لضم محمد صلاح فى يناير

تردد القناة المصرية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في السوبر الإفريقي

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

إسرائيل تحذر رعاياها من السفر لـ3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة