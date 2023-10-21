"ديربي الميرسيسايد".. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت في "ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - تسيميكاس.

خط وسط الملعب: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - ديوجو جوتا.

ويفتقد فريق ليفربول في مباراة اليوم لخدمات أندي روبرتسون؛ بسبب إصابته بخلع في الكتف، خلال تواجده مع منتخب اسكتلندا في فترة التوقف الدولي، في حين تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة كودي جاكبو الذي يعاني من مشكلة في الركبة.

معلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلّق الرياضي "حسن العيدروس" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، التي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط.