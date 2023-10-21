السبت 21 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

محلل أردنى: التنسيق بين مصر والأردن يُفشل مخططات تهجير الفلسطينيين

عامر السبايلة
عامر السبايلة

قال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة، إن الموقف المصري والأردني المتناغم يتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم، خاصة بعد أن حظت إسرائيل بضوء أخضر كبير من الإدارة الأمريكية.

وأوضح "السبايلة" أنه من المهم التنسيق بين مصر والأردن، حيث اتخذ البلدان موقفًا صلبًا تجاه مخططات تهجير شعب فلسطين من أرضهم، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا التوقيت الحساس.

وأضاف عامر السبايلة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قمة القاهرة للسلام قد تكون المحطة الأبرز لهذا الموضوع ولجلب المجتمع الدولي إلى مصر، وبالتالي تقديم تصور يمكن أن يساعد في تشكيل حالة توازن قوية عربية مدعومة بضغط دولي يساعد في تشكيل ضغط أكبر، وبالتالي يجعل هناك فرصة للتنسيق الأردني المصري أن يكون مسموعًا بطريقة أكثر.

وأشار إلى أن التنسيق الأردني والمصري يجب أن يستمر على مدار الساعة، فنحن نتحدث عن تحولات كبيرة في هذا الموضوع، خصوصًا بعد أن دخلت قضية التهجير إلى أدبيات هذه الأزمة في تحول لافت، أو محاولة إحداث هذه القضية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، وبالتالي من المتوقع جدًا حدوث نزوح إنساني نتيجة هذه الأزمة، ولذلك فإن التنسيق المصري الأردني يمنع حدوث هذا السيناريو.

txt

"أسوشيتيد برس" تسلط الضوء على فتح معبر رفح وعبور المساعدات إلى غزة

انطلاق أعمال قمة القاهرة للسلام

وانطلقت اليوم في مصر أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تبحث القمة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل عشرات الدول والمنظمات الدولية بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.

txt

مع انطلاق قمة القاهرة للسلام.. مصر تكشف الانقسامات الكبرى فى أوروبا بسبب غزة

المصرى الأردني الفلسطينيين تهجير إسرائيل مصر الأردن

الأكثر قراءة

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

بعد فشل محاولات التهجير إلى مصر.. أمريكا تفجر مفاجأة بشأن مستقبل غزة

عاجل.. استقالة وزير العدل البلجيكى بعد هجوم بروكسل

القادة والزعماء يتوافدون إلى مقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

أردوغان يصل مصر لحضور قمة القاهرة للسلام 2023

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «1-2»

سارة شريف

لا يتعاطفون معهم!

وائل لطفي

احذروا الطابور الخامس

ماجد حبته

لا تهجير.. ولا عبث

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

صور

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

محطة تل أبيب

المزيد

سفارة أمريكا بإسرائيل: معلومات بأن معبر رفح سيُفتح بعد ساعة.. ولا نعلم موقف عبور الأجانب

لحظة تسلم إسرائيل رهينتين أمريكيتين من غزة (صورة)

أول صورة لهما.. كواليس استقبال إسرائيل رهينتين أمريكيتين بعد إطلاق سراحهما من غزة