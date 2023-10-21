محلل أردنى: التنسيق بين مصر والأردن يُفشل مخططات تهجير الفلسطينيين

قال المحلل السياسي الأردني، عامر السبايلة، إن الموقف المصري والأردني المتناغم يتصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين من أرضهم، خاصة بعد أن حظت إسرائيل بضوء أخضر كبير من الإدارة الأمريكية.

وأوضح "السبايلة" أنه من المهم التنسيق بين مصر والأردن، حيث اتخذ البلدان موقفًا صلبًا تجاه مخططات تهجير شعب فلسطين من أرضهم، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في هذا التوقيت الحساس.

وأضاف عامر السبايلة، في تصريحات لـ"الدستور"، أن قمة القاهرة للسلام قد تكون المحطة الأبرز لهذا الموضوع ولجلب المجتمع الدولي إلى مصر، وبالتالي تقديم تصور يمكن أن يساعد في تشكيل حالة توازن قوية عربية مدعومة بضغط دولي يساعد في تشكيل ضغط أكبر، وبالتالي يجعل هناك فرصة للتنسيق الأردني المصري أن يكون مسموعًا بطريقة أكثر.

وأشار إلى أن التنسيق الأردني والمصري يجب أن يستمر على مدار الساعة، فنحن نتحدث عن تحولات كبيرة في هذا الموضوع، خصوصًا بعد أن دخلت قضية التهجير إلى أدبيات هذه الأزمة في تحول لافت، أو محاولة إحداث هذه القضية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، وبالتالي من المتوقع جدًا حدوث نزوح إنساني نتيجة هذه الأزمة، ولذلك فإن التنسيق المصري الأردني يمنع حدوث هذا السيناريو.

انطلاق أعمال قمة القاهرة للسلام

وانطلقت اليوم في مصر أعمال قمة القاهرة للسلام 2023 في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تبحث القمة تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت عام 2002.

وتعقد القمة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة تمثل عشرات الدول والمنظمات الدولية بجانب عدد من الشخصيات الاعتبارية في العالم.