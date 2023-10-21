الرئيس السيسى يستقبل "جوتيريش" بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمقر انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023، والمنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن هناك دعمًا كبيرًا وإنسانيًا للشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدًا أن هذه ليست عملية إنسانية عادية، بل في منطقة حرب، وهذا هو سبب المناشدة بوقف إطلاق النار كشرط لإيصال المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.

وتعقد اليوم السبت قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسعة وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم، وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.