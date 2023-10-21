"أسوشيتد برس": المساعدات المصرية تنقذ أهالى غزة من تداعيات الحصار الإسرائيلي

سلطت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية الضوء على فتح معبر رفح وبدء دخول المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه بالقطاع الواقع تحت الحصار الإسرائيلي.

تمركز كبير للشاحنات في معبر رفح في مصر

وتابعت الوكالة الأمريكية أن أكثر من 200 شاحنة تحمل حوالي 3 آلاف طن مساعدات مستعدة للعبور والتوجه إلى غزة، حيث فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على القطاع منذ 15 يومًا، وشنت غارات جوية عقابية على القطاع.

وأضافت أن العاملين في المستشفيات بحاجة ماسة إلى الإمدادات الطبية والوقود لمعالجة جرحى قصف الاحتلال.

وأشارت إلى أن إسرائيل واصلت قصفها قطاع غزة صباح اليوم، بعد أن أطلقت حماس سراح امرأة أمريكية وابنتها مساء أمس.