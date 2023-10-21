"تموين الدقهلية": حملات رقابية لضبط المخالفات في الأسواق والمخابز

أعلن المشرف العام على مديرية التموين بالدقهلية محمد السيد دايرة، أن حملات المديرية الرقابية التي تمت أمس /الجمعة/ على المخابز والأسواق في مراكز أجا ونبروه وبندر المنصورة، مرت على 20 مخبزا، وذلك للتأكد من انتظام العمل فيها، وعدم توقفها دون أذن رسمي أو عذر قهري، وكذلك التأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات والتأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.



وأوضح دايرة - في بيان اليوم /السبت/ - أن الحملات أسفرت عن تحرير 9 مخالفات: 5 مخالفات نقص وزن، ومخالفة عدم مطابقة للمواصفات، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجين، ومخالفتان للغلق في مواعيد العمل الرسمية.



وفي أطار المرور على الأسواق، حررت الحملات 31 محضرا: 10 مخالفات ذبح خارج السلخانة، ومخالفة لعدم وجود فواتير، و3 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، و13 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و3 مخالفات غش تجاري، ومخالفة سلع دون بيانات.

وأكد المشرف العام أن الجميع يعمل بكامل طاقته من أجل وصول رغيف العيش بالمستوى الذي يليق بالمواطن؛ حفاظا على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

ووجّه د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بالمرور الدوري على الأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا، لافتًا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 - 30 % مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.