"المجمعات الاستهلاكية" ببورسعيد تشارك في مبادرة تخفيض الأسعار

أعلن محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في مبادرة تخفيض أسعار السلع التي تستهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين نتيجة جنون الأسعار داخل الأسواق المحلية.

ووجّه د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، بالمرور الدوري على الأسواق للتأكد من تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي بدأت يوم السبت الماضي.

كما وجه الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا، لافتًا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 - 30 % مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، وذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.