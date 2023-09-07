"تموين بورسعيد" يضبط 1020 قطعة حفاضات أطفال فاسدة

تمكنت حملة تموينية مشتركة مع مباحث التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط كميات كبيرة من حفاضات الأطفال منتهية الصلاحية، مما يعرض الأطفال للخطر.

وانطلقت الحملة بقيادة محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، وأشرف المليجى رئيسًا للحملة، وعضوية هويدا عبد الرحيم وسحر الجمل كبار مفتشى الرقابة التجارية، وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من حفاضات الأطفال تقدر بـ 1020 قطعة، جميعها منتهية الصلاحية، تباع على أنها صالحة للاستخدام، ما يشكل خطرًا على بشرة الأطفال الصغار وحديثي الولادة، مثل البقع الحمراء وحروق الجلد.



وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لمخالفة القانون 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري وقمع التدليس، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

التموين تطالب المواطنين بالتأكد من العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية

وطالبت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـمحافظة بورسعيد، المواطنين توخى الحذر عند شراء مثل هذه المنتجات، والتي من شأنها أن تسبب الأذى للأطفال، حيث يجب شرائها من مصدر موثوق، والتأكد من العلامة التجارية وتاريخ الصلاحية، حفاظًا على أطفالنا الصغار.

وفي سياق آخر، كانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد قد تمكنت، الإثنين، من ضبط سيارة ربع نقل محملة بمواد غذائية مختلفة بها تلاعب بالوزن، بهدف خداع المواطنين بالأصناف والأوزان.

جاء ذلك بإشراف محمد حلمي وكيل المديرية، برفقة رجال الرقابة التموينية بمديرية تموين بورسعيد بقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة التموينية، وإبراهيم الدهري رئيس الرقابة التموينية، ومحمد السحراوي، وحاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة .

حيث تم تم ضبط السيارة الربع نقل تجوب المحافظة محملة بـ" كمية تقدر ب 2.100 طن أرز مجهول المصدر ومتلاعب فى أوزانه، كمية تقدر ب 1000كيس ملح ماركات تجارية غير معروفة مجهولة المصدر، كمية تقدر ب 200 كجم من السكر متلاعب فى أوزانه لغش المواطنين، كمية تقدر ب 60 زجاجه بلاستيكية زيت زيتون غير مطابق للمواصفات، كمية تقدر بـ 5 كراتين من زيت الطعام ماركة تجارية مجهولة غير معلومة المصدر"، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة .

حفاضات أطفال فاسدة

حفاضات أطفال فاسدة

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