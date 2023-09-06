الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة مسن في حريق وحدة سكنية ببورسعيد

حريق
حريق

أصيب شخص في العقد السابع من العمر بحروق متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر اندلاع حريق نتيجة ماس كهربائي نشب في وحدته السكنية، وعلى الفور جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على الحريق قبل أن يمتد للوحدات السكنية المجاورة .

وترأس العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، فريقا من رجال الإطفاء مكون من العقيد هاني المهدي والرائد أحمد بدوي، وتمكنوا من الوصول بعد دقائق من تلقي بلاغ الأهالي لمكان الحريق، وجرى التعامل مع الحريق بواسطة سيارتي إطفاء والسيطرة عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد بلاغا يفيد بوقوع الحريق، وعلى الفور جرى تكليف فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولى جهات التحقيق نظر المحضر المعروض.

واستقبل مستشفى السلام محمد نصر الدين عبدربه ويبلغ من العمر 68 عاما، وذلك بادعاء حرق بسبب ماس كهربائي بمنطقة خالد بن الوليد، وتبين أن الحروق من الدرجة الثانية والثالثة في الراس والوجة واماكن متفرقة بالجسم، ويحصل على العلاج داخل قسم الحروق.

السيطرة علي حريق بوحدة سكنية وإصابة م سن بحروق بالغة ببورسعيد مستشفى بورسعيد مسن إجراءات الحماية الاجتماعية

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